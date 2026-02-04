Європейські чиновники з безпеки дійшли висновку, що два російські космічні апарати могли перехоплювати сигнали низки важливих супутників, які обслуговують Європу, Велику Британію, а також частини Африки та Близького Сходу. Йдеться про апарати Luch-1 і Luch-2, за якими західні військові та цивільні структури спостерігають уже кілька років. Про це пише FT.

Дивіться також Нові спалахи на Сонці продовжують впливати на земні технології

Як російські апарати стежать за супутниками Європи?

За наявними даними, російські супутники здійснювали небезпечні зближення з геостаціонарними апаратами, залишаючись поруч тижнями або навіть місяцями. Особливо активною така поведінка стала протягом останніх трьох років – на тлі різкого зростання напруженості між Росією та Заходом після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З моменту запуску у 2023 році Luch-2 наблизився щонайменше до 17 європейських супутників.

Керівник космічного командування збройних сил Німеччини генерал-майор Міхаель Траут заявив, що обидва апарати підозрюють у веденні радіоелектронної розвідки. За його словами, вони систематично залишаються поблизу західних комунікаційних супутників, що дозволяє перехоплювати сигнали.

Європейські розвідники вважають, що Luch-1 і Luch-2 намагалися зайняти позиції всередині вузького конуса сигналів, які передаються із наземних станцій на супутники. Особливе занепокоєння викликає те, що частина європейських апаратів використовує незашифровані канали управління, оскільки була запущена багато років тому без сучасних систем захисту.

У разі фіксації командних сигналів це відкриває можливості для майбутнього втручання – від імітації команд операторів до навмисної зміни орбіти. Аналітики припускають, що за таких умов зловмисники теоретично здатні вивести супутник з робочого положення, спрямувати його в неконтрольований дрейф або навіть спричинити падіння на Землю.

Активність у космосі відбувається паралельно з посиленням так званої гібридної війни Росії проти Європи, яка включає диверсії на критичній інфраструктурі, зокрема пошкодження підводних кабелів зв'язку та електропостачання. Європейські військові та спецслужби побоюються, що подібні методи можуть бути перенесені й у космічний простір.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв, що супутникові мережі є вразливим місцем сучасних держав, а атака на них здатна паралізувати цілі країни. За його словами, дії Росії в космосі становлять серйозну загрозу, яку більше не можна ігнорувати.

Як пише Mirror, супутники, до яких наближалися Luch-1 і Luch-2, переважно використовуються для цивільних потреб, зокрема супутникового телебачення, але також передають урядовий і частково військовий зв'язок. Європейські джерела зазначають, що ці апарати навряд чи здатні безпосередньо знищувати або глушити супутники, однак вони могли зібрати великий масив даних про принципи роботи таких систем.

Експерти також наголошують, що спостереження за супутниками дозволяє визначити, хто і де ними користується, а ця інформація може бути використана для подальших наземних атак – через глушіння сигналів або кібервтручання.

За даними компанії Slingshot Aerospace, яка відстежує об'єкти на орбіті, Luch-2 наразі перебуває поблизу супутника Intelsat 39, що обслуговує Європу та Африку. Інші аналітики зазначають, що російські апарати відвідують одні й ті самі групи супутників, переважно операторів із країн НАТО.

Водночас є ознаки, що Luch-1 міг вийти з ладу. Наприкінці січня наземні телескопи зафіксували викид газу з апарата, після чого він, імовірно, частково зруйнувався і почав неконтрольовано обертатися.