Что происходит с Cloudflare сейчас?

20 ноября на сайте Cloudflare появилось сообщение о проблеме, влияющей на некоторых пользователей. Но компания при этом не говорит, какие конкретно масштабы сбоя, пишет 24 Канал.

Смотрите также Значительный удар по хакерским возможностям России: хостинг худших преступников теперь под санкциями

Судя по формулировке, которую использовали в объявлении, все не так страшно:

Cloudflare знает о проблеме, которая потенциально влияет на ограниченное количество клиентов, и расследует ее: мы получили сообщение о том, что вебсайты не могут загрузить некоторые ресурсы в HTTP/3. Эта проблема не влияет на зоны, подпадающие под наш план Enterprise,

– пишут на сайте.

24 Канал проверил и подтвердил, что большинство ресурсов, которые не работали 18 ноября, сейчас не имеют никаких проблем – они открываются и быстро загружаются. Однако, согласно данным Downdetector, отдельные проблемы могут наблюдаться в Spotify, Internet Archive, X, OpenAI и тому подобное. Все они пострадали во время большого сбоя два дня назад.

При этом каждый из этих сайтов сейчас можно посмотреть, а проблемы, как представляется, касаются только некоторых пользователей и касаются не всего функционала.

Например, в X, согласно комментарию на Downdetector, не работают только сообщения и оповещения.

В случае OpenAI жалобы оставляют в основном на ChatGPT.

Компания не указала, какова причина на этот раз, но говорит, что работает над тем, чтобы понять полное влияние и решить эту проблему. Больше обновлений обещают в скором времени.

Напомним, ранее в Cloudflare объяснили, что сбой 18 ноября, который "положил" около 20% интернета по всему миру, возник из-за автоматически сгенерированного конфигурационного файла, который вырос за пределы ожидаемого размера записей, что повлекло аварийное завершение работы программной системы. Нет никаких доказательств того, что инцидент произошел в результате атаки или был вызван умышленной деятельностью хакеров.