Що відбувається з Cloudflare зараз?

20 листопада на сайті Cloudflare з'явилося повідомлення про проблему, що впливає на деяких користувачів. Але компанія при цьому не каже, які конкретно масштаби збою, пише 24 Канал.

Судячи з формулювання, яке використали в оголошенні, все не так страшно:

Cloudflare знає про проблему, яка потенційно впливає на обмежену кількість клієнтів, і розслідує її: ми отримали повідомлення про те, що вебсайти не можуть завантажити деякі ресурси в HTTP/3. Ця проблема не впливає на зони, що підпадають під наш план Enterprise,

– пишуть на сайті.

24 Канал перевірив і підтвердив, що більшість ресурсів, які не працювали 18 листопада, зараз не мають жодних проблем – вони відкриваються і швидко завантажуються. Проте, згідно з даними Downdetector, окремі негаразди можуть спостерігатись у Spotify, Internet Archive, X, OpenAI тощо. Всі вони постраждали під час великого збою два дні тому.

При цьому кожен з цих сайтів зараз можна переглянути, а проблеми, як видається, стосуються лише деяких користувачів і торкаються не всього функціоналу.

Наприклад, в X, згідно з коментарем на Downdetector, не працюють лише повідомлення та сповіщення.

У випадку OpenAI скарги залишають здебільшого на ChatGPT.

Компанія не зазначила, якою є причина цього разу, але каже, що працює над тим, щоб зрозуміти повний вплив і вирішити цю проблему. Більше оновлень обіцяють незабаром.

Нагадаємо, раніше в Cloudflare пояснили, що збій 18 листопада, який "поклав" близько 20% інтернету по всьому світу, виник через автоматично згенерований конфігураційний файл, який виріс поза межі очікуваного розміру записів, що спричинило аварійне завершення роботи програмної системи. Немає жодних доказів того, що інцидент стався внаслідок атаки чи був спричинений навмисною діяльністю хакерів.