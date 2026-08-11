Полное руководство для наблюдателя

12 августа 2026 года Луна полностью закроет Солнце в узкой полосе, что пройдет через Арктику, Гренландию, Исландию и северную Испанию. Хотя главной целью тысяч путешественников является солнечная корона, опытные исследователи неба готовят целый чек-лист явлений, которые можно увидеть во время этого процесса, пишет 24 Канал.

Солнечные пятна. Даже во время частичных фаз, когда Луна только начинает свое движение по солнечному диску, наблюдатели могут заметить темные участки на поверхности Солнца. Это зоны с интенсивным магнитным полем, которые холоднее, чем вся остальная поверхность, и поэтому наблюдателям кажутся темными. Отметим, что шансы увидеть пятна сейчас довольно низкие, поскольку на видимой стороне Солнца в эти дни их почти нет. Если в течение следующих двух дней ничего не изменится, о пятнах можно забыть.



Так выглядит Солнце 11 августа 2026 года. Незначительные пятна видны внизу и в левой части / Изображение SDO/NASA/HMI/SolarHam

Планеты днем. Примерно за 15 минут до полной фазы небо начнет темнеть настолько, что станут заметны яркие планеты. Легче всего будет увидеть Венеру, которая будет сиять на востоке-юго-востоке. Юпитер появится справа от Солнца, а рядом с ним можно будет попытаться разглядеть крошечный Меркурий.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Тени-серпы. Когда Луна закроет более 50 процентов Солнца, свет, проходящий сквозь мелкие отверстия в листве деревьев или даже через кухонное дуршлаг, начнет проецировать на землю сотни маленьких "полумесяцев".

Теневые волны. За две минуты до и после полной фазы на белых плоских поверхностях можно увидеть тонкие волнистые линии, быстро движущиеся. Эти "теневые змеи" возникают из-за преломления света в турбулентных слоях атмосферы. В Испании, где затмение произойдет низко над горизонтом, этот эффект будет особенно выраженным.

Смотрите также "Солнечное затмение 12 августа 2026 года: все, что интересно знать о главном астрономическом событии недели"

Резкое падение света и тепла. Когда затмение достигнет 80 процентов, люди почувствуют заметную прохладу. За секунды до полного затмения освещенность упадет настолько стремительно, что это может вызвать первоначальное чувство тревоги даже у опытных охотников за затмениями. Это связано с реакцией нашей психики.

Тень Луны. Если вы будете находиться на холме с открытым видом на запад, то увидите, как гигантская темная тень Луны мчится к вам со скоростью от 3 540 километров в час в Арктике до 19 312 километров в час в Испании.

Бусины Бейли. Это яркие точки света, возникающие на самом краю лунного диска непосредственно перед полной фазой. Солнечные лучи проникают сквозь глубокие долины и кратеры на рельефе Луны.

Бриллиантовое кольцо. Когда остается только одна бусина Бейли, она сияет на фоне первых проблесков короны, создавая иллюзию огромного драгоценного кольца в небе.

Смотрите также : Сможет ли Украина увидеть солнечное затмение 12 августа 2026 года

Солнечная корона. Внешняя атмосфера Солнца, которую невозможно увидеть в нормальных условиях, предстанет в виде белых перистых потоков. В 2026 году она обещает быть чрезвычайно активной и сложной по структуре.

Если вы увидите полное затмение во время солнечного максимума, солнечная корона будет выглядеть почти как пятиконечная мультяшная звезда,

– прокомментировал Райан Френч, солнечный физик из Лаборатории атмосферной и космической физики в Боулдере.

Хромосфера. Тонкая розовая или красная линия вокруг черного диска Луны, которую можно заметить лишь на несколько секунд в начале и в конце полной фазы.

Протуберанцы. Гигантские петли розовой плазмы, вырывающиеся из-за края Луны. Поскольку Солнце сейчас находится в активной стадии цикла, эти магнитные структуры будут очень заметны.

"Закат" на 360 градусов. Во время полной фазы небо по всему горизонту окрасится в теплые оранжевые и розовые цвета, создавая впечатление одновременного заката со всех сторон света.

Метеорный поток Персеиды. Затмение 2026 года уникально тем, что оно совпадает с пиком метеорного потока Персеиды. Несмотря на то, что во время самой полной фазы увидеть метеор маловероятно, отсутствие Луны в эту ночь обеспечит идеальные условия для наблюдения до 80 "падающих звезд" в час.

Смотрите также: Как безопасно наблюдать за солнечным затмением 2026 года

Наблюдателям важно помнить, что на Солнце нельзя смотреть без специальных очков стандарта ISO 12312–2, независимо от того, насколько темным кажется небо. Только во время короткие полной фазы, когда Луна на 100 процентов перекрывает диск светила, защиту можно снять, чтобы воочию увидеть корону и протуберанцы.