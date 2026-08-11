Повний гід для спостерігача

12 серпня 2026 року Місяць повністю закриє Сонце у вузькій смузі, що пройде через Арктику, Гренландію, Ісландію та північну Іспанію. Хоча головною метою тисяч мандрівників є сонячна корона, досвідчені дослідники неба готують цілий чекліст явищ, які можна побачити під час цього процесу, пише 24 Канал.

Сонячні плями. Навіть під час часткових фаз, коли Місяць лише починає свій рух по сонячному диску, спостерігачі можуть помітити темні ділянки на поверхні зорі. Це зони з інтенсивним магнітним полем, які холодніші, ніж вся інша поверхня, а тому для спостерігачів здаються чемними. Зазначимо, що шанси побачити плями зараз досить низькі, оскільки на видимому боці Сонця у ці дні їх майже немає. Якщо за два наступні нічого не зміниться, про плями можна забути.



Так Сонце виглядає 11 серпня 2026 року. Незначні плями видно унизу та у лівій частині / Зображення SDO/NASA/HMI/SolarHam

Планети вдень. Приблизно за 15 хвилин до повної фази небо почне темніти настільки, що стануть помітними яскраві планети. Найлегше буде побачити Венеру, що сяятиме на сході-південному сході. Юпітер з'явиться праворуч від Сонця, а поруч із ним можна буде спробувати відшукати крихітний Меркурій.

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Тіні-серпи. Коли Місяць закриє понад 50 відсотків Сонця, світло, що проходить крізь дрібні отвори в листі дерев або навіть крізь кухонний друшляк, почне проєктувати на землю сотні маленьких "півмісяців".

Тіньові хвилі. За дві хвилини до і після повної фази на білих пласких поверхнях можна побачити тонкі хвилясті лінії, що швидко рухаються. Ці "тіньові змії" виникають через заломлення світла в турбулентних шарах атмосфери. В Іспанії, де затемнення відбудеться низько над горизонтом, цей ефект буде особливо виразним.

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Різке падіння світла й тепла. Коли затемнення сягне 80 відсотків, люди відчують помітну прохолоду. За секунди до повного затемнення освітлення впаде настільки стрімко, що це може викликати первісне відчуття тривоги навіть у досвідчених мисливців за затемненнями. Це пов'язано з реакцією нашої психіки.

Тінь Місяця. Якщо ви перебуватимете на пагорбі з відкритим оглядом на захід, то побачите, як гігантська темна тінь Місяця мчить до вас зі швидкістю від 3 540 кілометрів на годину в Арктиці й до 19 312 кілометрів на годину в Іспанії.

Намистини Бейлі. Це яскраві крапки світла, що виникають на самому краю місячного диска безпосередньо перед повною фазою. Сонячні промені проходять крізь глибокі долини та кратери на рельєфі Місяця.

Діамантове кільце. Коли залишається лише одна намистина Бейлі, вона сяє на тлі перших проблисків корони, створюючи ілюзію величезної коштовної каблучки в небі.

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Сонячна корона. Зовнішня атмосфера Сонця, яку неможливо побачити за нормальних умов, постане у вигляді білих перистих потоків. У 2026 році вона обіцяє бути надзвичайно активною та складною за структурою.

Якщо ви побачите повне затемнення під час сонячного максимуму, сонячна корона виглядатиме майже як п'ятикутна мультяшна зірка,

– прокоментував Раян Френч, сонячний фізик із Лабораторії атмосферної та космічної фізики в Боулдері.

Хромосфера. Тонка рожева або червона лінія навколо чорного диска Місяця, яку можна помітити лише на кілька секунд на початку та в кінці повної фази.

Протуберанці. Гігантські петлі рожевої плазми, що вириваються з-за краю Місяця. Оскільки Сонце зараз перебуває в активній стадії циклу, ці магнітні структури будуть дуже помітними.

"Захід сонця" на 360 градусів. Під час тотальності небо по всьому горизонту забарвиться у теплі помаранчеві та рожеві кольори, створюючи враження одночасного заходу сонця з усіх боків світу.

Метеорний потік Персеїди. Затемнення 2026 року унікальне тим, що воно збігається з піком зорепаду Персеїди. Попри те, що під час самої повної фази побачити метеор малоймовірно, відсутність Місяця в цю ніч забезпечить ідеальні умови для спостереження до 80 "падаючих зірок" на годину.

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Спостерігачам важливо пам'ятати, що на Сонце не можна дивитися без спеціальних окулярів стандарту ISO 12312–2 попри те, наскільки темним здається небо. Тільки під час короткої повної фази, коли Місяць на 100 відсотків перекриває диск світила, захист можна зняти, щоб на власні очі побачити корону та протуберанці.