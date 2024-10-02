Для остальных жителей планеты лучший способ увидеть затмение – это прямая трансляция. А еще это очень удобно, ведь вам не нужно никуда выходить, а наблюдать событие можно вечером под простыней и с попкорном.

Читайте на сайте Сегодня будет происходить уникальное солнечное затмение: вот какие этапы оно пройдет

Как наблюдать солнечное затмение онлайн

Если вы уже успели расстроиться по поводу того, что не сможете увидеть солнечного затмения, поскольку оно не будет проходить через территорию Украины – не стоит, ведь вы все равно можете наблюдать за событием, не выходя из дома.

TimeandDate.com будет проводить прямую трансляцию затмения, что позволит зрителям по всему миру следить за событием по мере его развертывания. Прямая трансляция начнется на YouTube канале в 20:15.

Прямая трансляция солнечного затмения

Что такое кольцеобразное солнечное затмение?

В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, кольцеобразное затмение происходит, когда Луна находится немного дальше от Земли. Это приводит к тому, что Луна закрывает лишь около 93% солнечного диска, оставляя по краям яркое кольцо солнечного света – так называемое "огненное кольцо".

2 октября, в точке наибольшего затмения, это потрясающее кольцо будет видно из районов вдоль узкого пути кольцевидности, который проходит над частями Чили и Аргентины. Зрители в этих регионах станут свидетелями полного эффекта, в то время, как другие за пределами этого пути увидят лишь частичное затмение.

А тем временем На Солнце произошла вторая крупнейшая вспышка с начала текущего цикла

Для тех, кто не может быть там лично, прямая трансляция – идеальный способ насладиться этим редким небесным событием из любой точки мира.