Для решти жителів планети найкращий спосіб побачити затемнення – це пряма трансляція. А ще це дуже зручно, адже вам не потрібно нікуди виходити, а спостерігати подію можна ввечері під простирадлом і з попкорном.

Читайте на сайті Сьогодні відбуватиметься унікальне сонячне затемнення: ось які етапи воно пройде

Як спостерігати сонячне затемнення онлайн

Якщо ви вже встигли засмутитися з приводу того, що не зможете побачити сонячного затемнення, оскільки воно не проходитиме через територію України – не варто, адже ви все одно можете спостерігати за подією, не виходячи з дому.

TimeandDate.com буде проводити пряму трансляцію затемнення, що дозволить глядачам по всьому світу стежити за подією в міру її розгортання. Пряма трансляція розпочнеться о на YouTube каналі о 20:15.

Пряма трансляція сонячного затемнення

Що таке кільцеподібне сонячне затемнення?

На відміну від повного сонячного затемнення, коли Місяць повністю закриває Сонце, кільцеподібне затемнення відбувається, коли Місяць знаходиться трохи далі від Землі. Це призводить до того, що Місяць закриває лише близько 93% сонячного диска, залишаючи по краях яскраве кільце сонячного світла – так зване "вогняне кільце".

2 жовтня, в точці найбільшого затемнення, це приголомшливе кільце буде видно з районів уздовж вузького шляху кільцеподібності, який проходить над частинами Чилі та Аргентини. Глядачі в цих регіонах стануть свідками повного ефекту, в той час, як інші за межами цього шляху побачать лише часткове затемнення.

А тим часом На Сонці стався другий найбільший спалах з початку поточного циклу

Для тих, хто не може бути там особисто, пряма трансляція – ідеальний спосіб насолодитися цією рідкісною небесною подією з будь-якої точки світу.