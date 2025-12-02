Почему люди не прекратили эволюционировать? Эволюция - это изменения в генетическом составе популяции, вызванные различными факторами: средой, болезнями, питанием, стрессом или конкуренцией за ресурсы. В прошлом наши предки постоянно сталкивались с жестким естественным отбором, поэтому выживали только те, кто имел полезные для конкретных условий генетические варианты. Именно так появились адаптации вроде способности переваривать лактозу или устойчивость к древним патогенам. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Как эволюция работает сегодня?

Наука же подтверждает, что эволюционный процесс продолжается и сейчас. Хотя современная медицина значительно уменьшает количество смертей в молодом возрасте, частота различных аллелей в человеческих популяциях все еще меняется. Новые условия - изменения климата, глобальные миграции, новые болезни, особенности питания и образа жизни - создают другое, но реальное давление естественного отбора. Человечество остается незавершенной историей, а современный мир стал главным двигателем изменений.

Как города влияют на наши гены? Появление первых аграрных сообществ изменило наш рацион, социальные связи и устойчивость к болезням, но именно города стали самым мощным новым фактором эволюции. Генетические исследования показывают, что популяции с длинной историей городской жизни чаще имеют определенные варианты гена SLC11A1, который помогает противостоять туберкулезу и лепре - типичных болезней густонаселенных поселений.

Как пишет The Conversation, жизнь в городах не только усиливает контакт с патогенами. Оно влияет на генетическое разнообразие: большие популяции могут стремительно расти из относительно ограниченного генофонда, что ускоряет генетический дрейф. Зато чистая вода, гигиена и медицинская помощь уменьшают старые угрозы, но создают новые вызовы - загрязнение воздуха, хронический стресс, плотную застройку. Все это мягко, но постоянно меняет наши тела и механизмы приспособления. Эволюция в современных мегаполисах может быть непредсказуемой, ведь ее ход зависит и от миграций, и от культурных различий. Но она продолжается, и человечество продолжает меняться вместе с миром.

Как возникло человеческое сознание?

Исследователи из университета Рура проанализировали, зачем эволюции могло понадобиться сознание и почему оно возникло не у всех живых существ. В двух новых работах ученые сравнивают людей и птиц, показывая, что разные типы мозговых структур могут формировать похожие механизмы сознательного восприятия.

Альберт Неувен и Карлос Монтемайер выделяют три уровня сознания, выполняющие разные функции. Первый уровень – базовое возбуждение. По словам Неувена, это самая древняя форма сознательного состояния. Ее роль – запускать реакцию тревоги в угрожающих ситуациях и помогать организму выжить. Боль в этом процессе является самым эффективным сигналом о повреждении тела и возможной опасности. Второй уровень – общая бдительность. Эта способность позволяет концентрироваться на одном важном стимуле среди многих. Например, когда мы видим дым, то автоматически переключаем внимание на его источник. Монтемайер отмечает, что этот тип сознания помогает не только замечать простые причинно-следственные связи, но и формировать сложные научные выводы. Третий уровень – рефлексивное (само)сознание. Люди и некоторые животные способны осознавать себя, анализировать собственные мысли, переживания и планы. Такое сознание помогает строить образ себя, сотрудничать с другими и интегрироваться в общество. Одно из самых простых проявлений – узнавание собственного отражения в зеркале, которое дети осваивают примерно в 18 месяцев. Некоторые животные, в частности дельфины, шимпанзе и сороки, также демонстрируют эту способность.