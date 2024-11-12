Детали

Очень быстро после начала продаж клиенты заметили, что поющие куклы Wicked Edition содержат на упаковке неправильную ссылку. Товар ошибочно направлял клиентов на домашнюю страницу студии порнографических фильмов Wicked Pictures вместо правильного URL-адреса WickedMovie.com, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры, чтобы ее исправить. Сообщаем родителям, что неправильно напечатанный сайт не подходит для детей,

– заявила компания Mattel.

Производитель говорит, что куклы "в первую очередь продаются в США", и что ошибка была "типографской". Неизвестно, сколько игрушек с неправильной маркировкой уже поступило в магазины, но сейчас все они изымаются с полок.

Среди игрушек, которые содержали на себе ссылки на порно-сайт, были куклы Глинда и Эльфаба. URL-адрес напечатан непосредственно над штрих-кодом на обратной стороне коробки. Вряд ли это приведет к большим последствиям, поскольку мало кто туда вообще заглядывает.

Однако такие вещи – настоящая находка для коллекционеров на вторичном рынке. Такой вид опечатки, да еще и с его неприличной историей, обеспечил владельцам кукол обогащение. Товар уже продают на таких площадках, как eBay, где за него просят от нескольких сотен до 2000 долларов, хотя обычная цена кукол – от 25 до 40 долларов.

Компания Mattel посоветовала покупателям, которые уже приобрели кукол, "выбросить упаковку или замаскировать ссылку".

Напомним, фильм Wicked с Арианой Гранде в главной роли выйдет в кинотеатры 22 ноября. Он рассказывает историю происхождения Злой Ведьмы с Запада. Ожидается, что лента будет иметь продолжение, которое выйдет в ноябре 2025 года.

Смотрите трейлер к фильму Wicked: видео