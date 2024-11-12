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Дуже швидко після початку продажів клієнти помітили, що співочі ляльки Wicked Edition містять на упаковці неправильне посилання. Товар помилково спрямовував клієнтів на домашню сторінку студії порнографічних фільмів Wicked Pictures замість правильної URL-адреси WickedMovie.com, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Ми глибоко шкодуємо про цю прикру помилку та вживаємо негайних заходів, щоб її виправити. Повідомляємо батькам, що неправильно надрукований сайт не підходить для дітей,

– заявила компанія Mattel.

Виробник каже, що ляльки "в першу чергу продаються в США", і що помилка була "друкарською". Невідомо, скільки іграшок з неправильним маркуванням вже надійшло до магазинів, але зараз усі вони вилучаються з полиць.

Серед іграшок, які містили на собі посилання на порносайт, були ляльки Ґлінда та Ельфаба. URL-адреса надрукована безпосередньо над штрих-кодом на зворотному боці коробки. Навряд чи це призведе до великих наслідків, оскільки мало хто туди взагалі заглядає.

Однак такі речі – справжня знахідка для колекціонерів на вторинному ринку. Такий вид друкарської помилки, так ще й з його непристойною історією, забезпечив власникам ляльок збагачення. Товар уже продають на таких майданчиках, як eBay, де за нього просять від кількох сотень до 2000 доларів, хоча звичайна ціна ляльок – від 25 до 40 доларів.

Компанія Mattel порадила покупцям, які вже придбали ляльок, "викинути упаковку або замаскувати посилання".

Нагадаємо, фільм Wicked з Аріаною Гранде в головній ролі вийде в кінотеатри 22 листопада. Він розповідає історію походження Злої Відьми із Заходу. Очікується, що стрічка матиме продовження, яке вийде в листопаді 2025 року.

Дивіться трейлер до фільму Wicked: відео