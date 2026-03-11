Однако крупные игроки отрасли продолжают открывать двери для талантливой молодежи, очерчивая конкретные ожидания и приоритетные направления развития на ближайший год, пишет 24 Канал.

Смотрите также От военной службы до разработки кода: EPAM запускает бесплатный ІТ-курс для ветеранов

Какие изменения на рынке труда ждут новичков и что поможет опередить конкурентов?

Согласно последним аналитическим данным, которые приводит DOU, компания GlobalLogic укрепила свои позиции лидера по количеству привлеченных начинающих специалистов, приняв в 2025 году в свою команду 359 новых специалистов – больше, чем SoftServe и FRACTAL.

Планы на текущий год выглядят еще более амбициозными. Как рассказали 24 Каналу представители компании, GlobalLogic хочет расширить штат, привлекая до 1000 новых сотрудников, среди которых значительную часть будут составлять именно специалисты уровня junior.

Сейчас она предлагает более 250 вакансий. Около 30 из них рассчитаны на людей, чей профессиональный опыт не превышает одного года.

Наибольшую активность в привлечении молодых кадров демонстрируют направления тестирования (QA) и инженерии (Engineering). Кроме того, рынок испытывает острую потребность в специалистах, специализирующихся на машинном обучении и искусственном интеллекте, работе с данными (Data Engineering), а также автоматизированном тестировании.

Если рассматривать отраслевой разрез, то больше всего шансов найти первую работу имеют кандидаты, которые ориентируются на проекты в сферах телекоммуникаций, финансовых услуг, промышленного производства и здравоохранения.

Что нужно для старта?

Перечень ключевых навыков для старта в индустрии в 2026 году возглавляют Content Engineer, специалисты по ручному и автоматизированному тестированию, а также разработчики, владеющие языками JavaScript, C++, Java и .NET.

Важное место занимают знания C/Embedded и Linux Kernel, а также владение инструментами DevOps.

Однако следует понимать, что знание одной технологии в чистом виде больше не дает значительного преимущества. Представители GlobalLogic отмечают, что современный рынок требует синергии навыков: например, знание JavaScript сегодня должно дополняться владением TypeScript, NodeJS и пониманием облачных решений.

Требования нового времени

Рынок труда стал значительно требовательнее из-за того, что количество претендентов на одну вакансию существенно превышает предложение. Сегодня работодатели ищут людей с практическим бэкграундом. Для тех, кто претендует на позицию trainee, весомым аргументом станут личные проекты, прохождения стажировок или высокое качество курсовых работ.

К специалистам уровня junior требования еще выше – от них ожидают наличия реального коммерческого опыта. Важно не просто продемонстрировать факт работы, а доказать понимание систем, с которыми приходилось взаимодействовать, знание процессов разработки и способность самостоятельно решать базовые профессиональные задачи.

Роль искусственного интеллекта

Отдельным пунктом в требованиях работодателей стал опыт работы с искусственным интеллектом, который превратился в базовый стандарт даже для новичков. Также существенным бонусом считается наличие доменной экспертизы в специфических отраслях. В частности, в медицинской сфере чрезвычайно ценится понимание специфики отраслевых данных и опыт работы со специализированными устройствами.

Не забудьте о soft skills

Кроме технических знаний, критически важными остаются мягкие навыки (soft skills). Успех на собеседовании часто зависит от того, насколько уверенно кандидат может представить собственные сильные стороны, способен ли он к быстрому обучению и адаптации в условиях постоянных изменений, а также насколько эффективно он может взаимодействовать внутри команды.