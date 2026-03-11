Проте великі гравці галузі продовжують відкривати двері для талановитої молоді, окреслюючи конкретні очікування та пріоритетні напрями розвитку на найближчий рік, пише 24 Канал.

Які зміни на ринку праці чекають на новачків та що допоможе випередити конкурентів?

Згідно з останніми аналітичними даними, які наводить DOU, компанія GlobalLogic зміцнила свої позиції лідера за кількістю залучених фахівців-початківців, прийнявши у 2025 році до своєї команди 359 нових спеціалістів – більше, ніж SoftServe і FRACTAL.

Плани на поточний рік виглядають ще амбітнішими. Як розповіли 24 Каналу представники компанії, GlobalLogic хоче розширити штат, залучивши до 1000 нових співробітників, серед яких значну частину становитимуть саме фахівці рівня junior.

Наразі вона пропонує понад 250 вакансій. Близько 30 із них розраховані на людей, чий професійний досвід не перевищує одного року.

Найбільшу активність у залученні молодих кадрів демонструють напрями тестування (QA) та інженерії (Engineering). Крім того, ринок відчуває гостру потребу у фахівцях, які спеціалізуються на машинному навчанні та штучному інтелекті, роботі з даними (Data Engineering), а також автоматизованому тестуванні.

Якщо розглядати галузевий розріз, то найбільше шансів знайти першу роботу мають кандидати, які орієнтуються на проєкти у сферах телекомунікацій, фінансових послуг, промислового виробництва та охорони здоров'я.

Що потрібно для старту?

Перелік ключових навичок для старту в індустрії у 2026 році очолюють Content Engineer, фахівці з ручного та автоматизованого тестування, а також розробники, які володіють мовами JavaScript, C++, Java та .NET.

Важливе місце посідають знання C/Embedded та Linux Kernel, а також володіння інструментами DevOps.

Проте варто розуміти, що знання однієї технології в чистому вигляді більше не дає значної переваги. Представники GlobalLogic наголошують, що сучасний ринок потребує синергії навичок: наприклад, знання JavaScript сьогодні має доповнюватися володінням TypeScript, NodeJS та розумінням хмарних рішень.

Вимоги нового часу

Ринок праці став значно вимогливішим через те, що кількість претендентів на одну вакансію суттєво перевищує пропозицію. Сьогодні роботодавці шукають людей з практичним бекграундом. Для тих, хто претендує на позицію trainee, вагомим аргументом стануть особисті проєкти, проходження стажувань або висока якість курсових робіт.

До фахівців рівня junior вимоги ще вищі – від них очікують наявності реального комерційного досвіду. Важливо не просто продемонструвати факт роботи, а довести розуміння систем, з якими доводилося взаємодіяти, знання процесів розробки та здатність самостійно вирішувати базові професійні завдання.

Роль штучного інтелекту

Окремим пунктом у вимогах роботодавців став досвід роботи зі штучним інтелектом, який перетворився на базовий стандарт навіть для новачків. Також суттєвим бонусом вважається наявність доменної експертизи у специфічних галузях. Зокрема, у медичній сфері надзвичайно цінується розуміння специфіки галузевих даних та досвід роботи зі спеціалізованими пристроями.

Не забудьте про soft skills

Окрім технічних знань, критично важливими залишаються м'які навички (soft skills). Успіх на співбесіді часто залежить від того, наскільки впевнено кандидат може презентувати власні сильні сторони, чи здатний він до швидкого навчання та адаптації в умовах постійних змін, а також наскільки ефективно він може взаємодіяти всередині команди.