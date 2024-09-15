Со времени открытия более 5 000 экзопланет суперземли привлекают к себе значительное внимание, особенно потому, что они нечасто встречаются вблизи самых распространенных звезд в галактике, известных как красные карлики или звезды М-типа.

Читайте на сайте Новое небесное тело присоединится к нашей Луне, став еще одним спутником Земли

Исследование, недавно опубликованное в The Astronomical Journal, доказывает, что формирование планет, особенно подобных Земле, связано с высоким содержанием металлов в звезде и ее окружающем протопланетном диске.

Металличность – мера содержания элементов, тяжелее гелия, – является ключевым фактором для определения того, имеет ли звездная система необходимые строительные блоки, такие как железо, кремний и магний, для формирования твердых планет.

Красные карлики, с их типично низким содержанием металлов, имеют меньше возможностей для образования планет по сравнению со звездами с более высокой металличностью. Исследование показало, что вероятность формирования супер-Земли вокруг звезд возрастает, когда звезда имеет больше тяжелых элементов. Это означает, что звезды, богатые на металлы, с большей вероятностью могут принимать такие планеты.

В исследовании, в котором изучалась выборка из 10 000 красных карликов, данные о металличности звезд были объединены с каталогами экзопланет миссий NASA "Кеплер" и TESS. Анализ показал прямую корреляцию между содержанием металла в звезде и вероятностью образования суперземли. Результаты также свидетельствуют о том, что самые древние суперземли, вероятно, появились около семи миллиардов лет назад, сформировавшись в звездах с более высоким содержанием металлов.

Почему это важно?

Эти открытия не только улучшают современные модели формирования планетных систем, но и предоставляют новые инструменты для поиска пригодных для жизни миров. Учитывая параметр металличности, астрономы могут уточнить свои прогнозы относительно распределения планет в галактике, открывая новые горизонты в исследовании таких миров.

А тем временем Космический зонд JUICE подтвердил потенциальную пригодность Земли для жизни

Авторы исследования отмечают, что теперь ученые знают, что звезды с низким содержанием металлов не имеют обильного планетообразования. А это означает, что полученные результаты помогут астрономам лучше понять происхождение планетных систем и повысить точность обнаружения экзопланет в будущем.