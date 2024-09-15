З часу відкриття понад 5 000 екзопланет суперземлі привертають до себе значну увагу, особливо тому, що вони нечасто зустрічаються поблизу найпоширеніших зірок у галактиці, відомих як червоні карлики або зорі М-типу.

Читайте на сайті Нове небесне тіло приєднається до нашого Місяця, ставши ще одним супутником Землі

Дослідження, нещодавно опубліковане в The Astronomical Journal, доводить, що формування планет, особливо подібних до Землі, пов'язане з високим вмістом металів у зірці та її оточуючому протопланетному диску.

Металічність – міра вмісту елементів, важчих за гелій, – є ключовим фактором для визначення того, чи має зоряна система необхідні будівельні блоки, такі як залізо, кремній і магній, для формування твердих планет.

Червоні карлики, з їхнім типово низьким вмістом металів, мають менше можливостей для утворення планет порівняно з зірками з вищою металічністю. Дослідження показало, що ймовірність формування супер-Землі навколо зірок зростає, коли зоря має більше важких елементів. Це означає, що зірки, багаті на метали, з більшою ймовірністю можуть приймати такі планети.

У дослідженні, в якому вивчалася вибірка з 10 000 червоних карликів, дані про металічність зірок були об'єднані з каталогами екзопланет місій NASA "Кеплер" і TESS. Аналіз показав пряму кореляцію між вмістом металу в зірці та ймовірністю утворення суперземлі. Результати також свідчать про те, що найдавніші суперземлі, ймовірно, з'явилися близько семи мільярдів років тому, сформувавшись у зірках з вищим вмістом металів.

Чому це важливо?

Ці відкриття не лише покращують сучасні моделі формування планетних систем, але й надають нові інструменти для пошуку придатних для життя світів. Зважаючи на параметр металічності, астрономи можуть уточнити свої прогнози щодо розподілу планет у галактиці, відкриваючи нові горизонти у дослідженні таких світів.

А тим часом Космічний зонд JUICE підтвердив потенційну придатність Землі для життя

Автори дослідження зазначають, що тепер науковці знають, що зірки з низьким вмістом металів не мають рясного планетоутворення. А це означає, що отримані результати допоможуть астрономам краще зрозуміти походження планетних систем і підвищити точність виявлення екзопланет у майбутньому.