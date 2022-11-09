Во время одной из недавних встреч Маска со своим советником Дэвидом Саксом обсуждали платную подписку для получения доступа в Twitter. Не исключена возможность введения ежемесячного лимита на бесплатное использование соцсети, после превышения которого пользователям будут предлагать оформить платную подписку.

Важно Искусство защищаться: все, что нужно знать о безопасности смартфона

Источник отмечает, что на данном этапе окончательное решение по этому вопросу еще не было принято, поэтому говорить о том, что доступ к Twitter точно станет платным слишком рано. Официальные представители Twitter пока никак не комментируют этот вопрос.

Новая метка верификации и другие теги

Эстер Кроуфорд, отвечающая за пилотные продукты Twitter, на этой неделе пояснила, что новая система верификации социальной сети разделит учетные записи на три типа. Одни получат отметку Official (официальный), другие благодаря платной подписке Twitter Blue получат "голубую галочку", а третьи останутся неподтвержденными. При этом подписчикам Twitter Blue не нужно будет предъявлять никаких документов для получения галочки верификации, по сути, она станет лишь значком подтверждения наличия у аккаунта платной подписки.

Тег Official некоторые из уже подтвержденных аккаунтов соцсети получат без доплаты и необходимости оформлять подписку, но такая возможность будет предоставлена преимущественно правительственным организациям, чиновникам, политическим деятелям и средствам массовой информации, а также другим публичным лицам.

Купить право на использование тега Official будет невозможно, но именно он будет подтверждать личность владельца аккаунта (выполнять функцию синей галочки). По неофициальным данным, такую опцию придумали именно ради идентификации чиновников во всем мире, которые не стали бы платить на регулярной основе за подтверждение своего лица в Twitter, но при этом рассчитывали сохранить свой публичный статус на страницах социальной сети.

Читайте на сайте Маск отреагировал на фейковые верифицированные аккаунты в Twitter: как будут наказывать таких пользователей

Напомним, сделка по покупке Twitter Илоном Маском за 44 миллиарда долларов была закрыта 27 октября. Практически сразу после этого стали поступать многочисленные новости о грядущих изменениях в работе компании. СМИ писали о предстоящем увеличении платы за подписку Twitter Blue с 5 долларов до 20 в месяц. Сам же Маск заявил о намерении ввести плату в размере 8 долларов в месяц за значок верификации аккаунта в соцсети. Кроме того, в конце прошлой недели было объявлено о сокращении штата сотрудников компании примерно на 50%.