Під час однієї з нещодавніх зустрічей Маска зі своїм радником Девідом Саксом обговорювали можливість запровадження платної підписки для отримання доступу в Twitter. Не виключено ймовірність введення щомісячного ліміту на безкоштовне використання соцмережі, після перевищення якого користувачам пропонуватимуть оформити платну підписку.

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Джерело зазначає, що на даному етапі остаточне рішення з цього питання ще не було ухвалено, тому говорити про те, що доступ до Twitter точно стане платним занадто передчасно. Офіційні представники Twitter поки ніяк не коментують це питання.

Нова позначка верифікації та інші теги

Естер Кроуфорд, яка відповідає за пілотні продукти Twitter, цього тижня пояснила, що нова система верифікації соціальної мережі поділить облікові записи на три типи. Одні отримають позначку Official (офіційний), інші завдяки платній підписці Twitter Blue отримають "блакитну галочку", а треті залишаться непідтвердженими. При цьому підписникам Twitter Blue не потрібно буде пред'являти жодних документів для отримання галочки верифікації, по суті вона стане лише значком підтвердження наявності у акаунта платної підписки.

Тег Official деякі з уже підтверджених облікових записів соцмережі отримають без доплати та необхідності оформляти підписку, але така можливість буде надана переважно урядовим організаціям, чиновникам, політичним діячам і засобам масової інформації, а також іншим публічним особам.

Купити право на використання тега Official буде неможливо, але саме він підтверджуватиме особу власника облікового запису (виконуватиме функцію синьої галочки). За неофіційними даними, таку опцію придумали саме заради ідентифікації чиновників у всьому світі, які не стали б платити на регулярній основі за підтвердження своєї особи в Twitter, але при цьому розраховували зберегти свій публічний статус на сторінках соціальної мережі.

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Нагадаємо, угоду з купівлі Twitter Ілоном Маском за 44 мільярди доларів було закрито 27 жовтня. Практично відразу після цього стали надходити численні новини про майбутні зміни в роботі компанії. ЗМІ писали про майбутнє збільшення плати за підписку Twitter Blue з 5 доларів до 20 на місяць. Сам же Маск заявив про намір запровадити плату в розмірі 8 доларів на місяць за значок верифікації акаунта в соцмережі. Крім того, наприкінці минулого тижня було оголошено про скорочення штату співробітників компанії приблизно на 50 %.