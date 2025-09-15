Приложение уже имеет функции для отслеживания, создания посылок и онлайн-оплаты, что должно значительно упростить взаимодействие с почтовым оператором, рассказывает 24 Канал со ссылкой на публикацию гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Какие возможности имеет новое приложение Укрпочты?

Запуск нового мобильного приложения будет происходить в три этапа. Сейчас доступна бета-версия, которую пользователи могут загрузить на iOS или Android для тестирования. Все, кто предоставит обратную связь через специальную форму в приложении, получат в качестве вознаграждения три бесплатные отправления посылок по тарифу "Приоритетный".



Приложение Укрпочта 2.0 уже доступно / Фото 24 Канал / Укрпочта

В текущей версии уже реализовано несколько ключевых функций:

Push-уведомления : пользователи будут получать уведомления об изменении статуса доставки, поступления посылки в отделение, а также об акциях и промокодах.

: пользователи будут получать уведомления об изменении статуса доставки, поступления посылки в отделение, а также об акциях и промокодах. Автоматическое отслеживание : все отправления : все отправления, привязаны к номеру телефона пользователя, автоматически появляются в приложении. Больше не нужно вручную вводить трек-номер.

: все отправления, привязаны к номеру телефона пользователя, автоматически появляются в приложении. Больше не нужно вручную вводить трек-номер. Детальный трекинг : в приложении отображается : в приложении отображается полная информация о посылке, включая ее маршрут, данные отправителя и получателя, тариф и статус оплаты.

: в приложении отображается полная информация о посылке, включая ее маршрут, данные отправителя и получателя, тариф и статус оплаты. Создание отправлений : можно создавать новые посылки : можно создавать новые посылки, а также просматривать, искать и фильтровать их в списке созданных отправлений.

: можно создавать новые посылки, а также просматривать, искать и фильтровать их в списке созданных отправлений. Выбор тарифа: уникальная функция, позволяющая : уникальная функция позволяет при создании посылки выбирать между тарифами "Приоритетный" (более быстрая доставка за более высокую цену) и "Базовый" (доставка за 2–4 дня по самому низкому тарифу в Украине).

: уникальная функция позволяет при создании посылки выбирать между тарифами "Приоритетный" (более быстрая доставка за более высокую цену) и "Базовый" (доставка за 2–4 дня по самому низкому тарифу в Украине). Дополнительные сервисы: в приложении есть универсальный поиск отправлений и интерактивная карта отделений с графиками работы, адресами и возможностью проложить маршрут. Также уже доступна онлайн-оплата, но пока только на этапе создания посылки.

На втором этапе разработчики планируют добавить функции управления посылкой: переадресацию и изменение получателя, которые будут бесплатными до прибытия отправления в отделение.

Также появится возможность оплачивать посылки, направляющиеся к вам. После этого Укрпочта планирует отказаться от бумажных заявлений в отделениях.

Третий этап расширит функционал до приема платежей, а также заказ товаров, марок и лекарств. В компании отмечают, что приложение является полностью собственной разработкой Укрпочты.

Где найти новое приложение Укрпочты?

Скачать приложение можно на странице цифрового магазина приложений Google и Apple.

Скачать из магазина Google Play.

Скачать из магазина App Store.

Недавно Укрпочта запустила пилотный проект "Экспресс-окно" для более быстрого обслуживания в более 1500 офисах. В рамках этой услуги в отделениях бесплатно будут предоставлять пакеты, а время обслуживания составит 30-45 секунд.

Кроме того, Укрпочта и "Новая Почта" подняли цену на отправления в США. Все из-за новых таможенных правил. Например, тарифы Укрпочты вырастут в среднем на 1,5 – 3 доллара.