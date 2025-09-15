Застосунок уже має функції для відстеження, створення посилок та онлайн-оплати, що має значно спростити взаємодію з поштовим оператором, розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського.

Які можливості має новий застосунок Укрпошти?

Запуск нового мобільного застосунку відбуватиметься у три етапи. Наразі доступна бета-версія, яку користувачі можуть завантажити на iOS або Android для тестування. Усі, хто надасть зворотний зв'язок через спеціальну форму в застосунку, отримають як винагороду три безкоштовні відправлення посилок за тарифом "Пріоритетний".



Застосунок Укрпошта 2.0 вже доступний / Фото 24 Канал / Укрпошта

У поточній версії вже реалізовано кілька ключових функцій:

Push-сповіщення : користувачі отримуватимуть повідомлення про зміну статусу доставки, надходження посилки у відділення, а також про акції та промокоди.

: користувачі отримуватимуть повідомлення про зміну статусу доставки, надходження посилки у відділення, а також про акції та промокоди. Автоматичне відстеження : усі відправлення, прив'язані до номера телефону користувача, автоматично з'являються в застосунку. Більше не потрібно вручну вводити трек-номер.

: усі відправлення, прив'язані до номера телефону користувача, автоматично з'являються в застосунку. Більше не потрібно вручну вводити трек-номер. Детальний трекінг : у застосунку відображається повна інформація про посилку, включно з її маршрутом, даними відправника та отримувача, тарифом і статусом оплати.

: у застосунку відображається повна інформація про посилку, включно з її маршрутом, даними відправника та отримувача, тарифом і статусом оплати. Створення відправлень : можна створювати нові посилки, а також переглядати, шукати та фільтрувати їх у списку створених відправлень.

: можна створювати нові посилки, а також переглядати, шукати та фільтрувати їх у списку створених відправлень. Вибір тарифу : унікальна функція дозволяє під час створення посилки обирати між тарифами "Пріоритетний" (швидша доставка за вищу ціну) та "Базовий" (доставка за 2–4 дні за найнижчим тарифом в Україні).

: унікальна функція дозволяє під час створення посилки обирати між тарифами "Пріоритетний" (швидша доставка за вищу ціну) та "Базовий" (доставка за 2–4 дні за найнижчим тарифом в Україні). Додаткові сервіси: у застосунку є універсальний пошук відправлень та інтерактивна мапа відділень з графіками роботи, адресами та можливістю прокласти маршрут. Також вже доступна онлайн-оплата, але поки що лише на етапі створення посилки.

На другому етапі розробники планують додати функції керування посилкою: переадресацію та зміну отримувача, які будуть безкоштовними до прибуття відправлення у відділення.

Також з'явиться можливість оплачувати посилки, що прямують до вас. Після цього Укрпошта планує відмовитися від паперових заяв у відділеннях.

Третій етап розширить функціонал до приймання платежів, а також замовлення товарів, марок і ліків. У компанії зазначають, що застосунок є повністю власною розробкою Укрпошти.

Де знайти новий застосунок Укрпошти?

Завантажити застосунок можна на сторінці цифрового магазину застосунків Google та Apple.

Завантажити з магазину Google Play.

Завантажити з магазину App Store.

Нещодавно Укрпошта запустила пілотний проєкт "Експрес-вікно" для швидшого обслуговування у понад 1500 офісах. В рамках цієї послуги у відділеннях безкоштовно надаватимуть пакети, а час обслуговування становитиме 30-45 секунд.

Крім того, Укрпошта та "Нова Пошта" підняли ціну на відправлення до США. Все через нові митні правила. Наприклад, тарифи Укрпошти зростуть у середньому на 1,5 – 3 долари.