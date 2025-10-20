Vertu официально возвращается на рынок роскошных телефонов с новым флагманом Agent Q, который презентовали в универмаге Harrods в Лондоне. Компания позиционирует устройство не просто как смартфон, а как символ статуса и изысканности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digital Trends.

Что известно о Vertu Agent Q?

Agent Q изготовлен из более 320 отдельных компонентов, имеет корпус из крокодиловой кожи, позолоченные элементы и швейцарский механизм петли. Каждый экземпляр собирают вручную, что только подчеркивает эксклюзивность модели.

Обновленная фирменная кнопка "Ruby Key" теперь активирует систему "Ruby Talk" – голосового ассистента на основе искусственного интеллекта, которого поддерживает команда из более чем 200 реальных людей. Они готовы круглосуточно бронировать билеты, резервировать столы или решать другие бытовые задачи пользователя.

Как сообщает сайт Vertu, внутри смартфона – флагманский процессор Snapdragon 8 Elite "Supreme", 16 ГБ оперативной памяти и 120-герцовый AMOLED-дисплей. Камеры также впечатляют: главная с сенсором 50 МП и переменной диафрагмой, 50 МП сверхширокоугольная и 64 МП телеобъектив. Питается устройство от батареи на 5565 мА-ч с быстрой зарядкой 65 Вт.

Vertu делает акцент не только на роскоши, но и на безопасности – смартфон имеет отдельный аппаратный модуль для шифрования данных и 10 ТБ облачного хранилища. Это решение для пользователей, которые ценят приватность и стремятся обладать действительно уникальным гаджетом.

Цену Vertu пока не раскрыла, но, учитывая историю бренда, она будет значительно выше стоимости обычных флагманов. Пока приобрести Agent Q можно только в Harrods в Лондоне, а сам производитель описывает покупку как "церемонию, а не просто дизайн".

Почему Nokia ищет новых производителей?

В последние годы Nokia сотрудничала с HMD, которая выпускала смартфоны и кнопочные телефоны под финским брендом. Однако это партнерское соглашение постепенно сворачивается, и, по предположениям, срок его действия истечет в 2026 году.

Компания официально подтвердила на платформе Reddit через аккаунт Nokia Community Manager, что ищет "крупного производителя мобильных телефонов" для сотрудничества и лицензирования бренда. Сотрудничество HMD с Nokia имело определенные успехи: компания получила много патентов, связанных с Nokia, привлекла бывших сотрудников бренда и выпустила современные версии классических моделей. Одним из амбициозных проектов стал флагман Nokia 9 PureView, который, однако, получил смешанные отзывы и не имел продолжения в виде других флагманских моделей. Вместо этого HMD сосредоточилась на среднебюджетных устройствах и телефонах с возможностью ремонта.