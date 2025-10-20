Vertu офіційно повертається на ринок розкішних телефонів із новим флагманом Agent Q, який презентували в універмазі Harrods у Лондоні. Компанія позиціонує пристрій не просто як смартфон, а як символ статусу й вишуканості. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digital Trends.

Що відомо про Vertu Agent Q?

Agent Q виготовлений із понад 320 окремих компонентів, має корпус із крокодилячої шкіри, позолочені елементи та швейцарський механізм петлі. Кожен екземпляр збирають вручну, що лише підкреслює ексклюзивність моделі.

Оновлена фірмова кнопка "Ruby Key" тепер активує систему "Ruby Talk" – голосового асистента на основі штучного інтелекту, якого підтримує команда з понад 200 реальних людей. Вони готові цілодобово бронювати квитки, резервувати столи чи вирішувати інші побутові завдання користувача.

Як повідомляє сайт Vertu, усередині смартфона – флагманський процесор Snapdragon 8 Elite "Supreme", 16 ГБ оперативної пам’яті та 120-герцовий AMOLED-дисплей. Камери також вражають: головна з сенсором 50 МП і змінною діафрагмою, 50 МП надширококутна та 64 МП телеоб’єктив. Живиться пристрій від батареї на 5565 мА·год із швидкою зарядкою 65 Вт.

Vertu робить акцент не лише на розкоші, а й на безпеці – смартфон має окремий апаратний модуль для шифрування даних та 10 ТБ хмарного сховища. Це рішення для користувачів, які цінують приватність і прагнуть володіти справді унікальним гаджетом.

Ціну Vertu поки не розкрила, але, зважаючи на історію бренду, вона буде значно вищою за вартість звичайних флагманів. Поки що придбати Agent Q можна лише у Harrods у Лондоні, а сам виробник описує покупку як "церемонію, а не просто дизайн".