Анализ показал, что она была местной жительницей и имела совсем другую внешность, чем предполагали антропологи прошлого, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

Что на самом деле рассказал геном загадочной женщины?

Новый, более точный анализ ДНК возрастом 2000 лет свидетельствует о том, что она имела светлую кожу и происходила из самой Британии. По словам Уильяма Марша, археогенетика из Британского музея естествознания, использование современных методов секвенирования генома позволило определить происхождение Женщины из Бичи-Хед с беспрецедентной точностью.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science демонстрируют, что ее генетическое наследие наиболее похоже на других представителей местного населения того времени.

Интересная история Женщины из Бичи-Хед

История этой находки напоминает детектив. Останки впервые обнаружили в юго-восточной Англии еще в середине XX века, но потом о них забыли. Скелет снова нашли только в 2012 году в коробке с надписью "Бичи-Хед (1959)@. Это название указывает на участок побережья в Восточном Сассексе, где, вероятно, и были проведены раскопки. Радиоуглеродное датирование показало, что женщина умерла между 129 и 311 годами нашей эры.



Место где были обнаружены останки Женщины из Бичи-Хед / Фото Sarah Lambert-Gates

Однако именно форма ее черепа стала причиной многолетних ошибок. Опираясь на краниометрию (измерение черепа), некоторые ученые предположили, что она имела африканские корни. В 2017 году предварительный анализ ДНК скорректировал эту версию, указав на происхождение из восточного Средиземноморья, но, как оказалось, и это было ложным следом.

Марш и его коллеги отмечают, что новые исследования и тесты ДНК демонстрирует сильное родство женщины с жителями сельской Британии римского периода, а также с современными британцами.

У нее отсутствуют признаки недавнего африканского происхождения.

Генетические данные указывают на то, что она, вероятно, имела голубые глаза, светлые волосы и оттенок кожи от бледного до смуглого, но не темный.

Ученые также отмечают, что случай Женщины из Бичи-Хед ярко иллюстрирует ненадежность определения расы или этнической принадлежности только по физическим характеристикам черепа. Традиционные антропологические методы часто базируются на устаревших представлениях о биологической реальности рас и игнорируют непрерывную природу человеческой изменчивости.

Теория о "первой темнокожей британке" получила широкое распространение в медиа, книгах и образовательных материалах, но она основывалась на несовершенной методике. Антрополог Селина Брейс отмечает, что научное понимание постоянно эволюционирует. Благодаря технологическому прогрессу последнего десятилетия исследователи смогли получить исчерпывающие данные, исправить ошибочные предположения и рассказать правдивую историю жизни этого человека.