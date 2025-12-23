Аналіз показав, що вона була місцевою мешканкою і мала зовсім іншу зовнішність, ніж припускали антропологи минулого, розповідає 24 Канал з посиланням на Science Alert.

Що насправді розповів геном загадкової жінки?

Новий, більш точний аналіз ДНК віком 2000 років свідчить про те, що вона мала світлу шкіру і походила з самої Британії. За словами Вільяма Марша, археогенетика з Британського Музею природознавства, використання сучасних методів секвенування геному дозволило визначити походження Жінки з Бічі-Гед із безпрецедентною точністю.

Результати дослідження опубліковані в Journal of Archaeological Science демонструють, що її генетична спадщина найбільш схожа на інших представників місцевого населення того часу.

Цікава історія Жінки з Бічі-Гед

Історія цієї знахідки нагадує детектив. Рештки вперше виявили у південно-східній Англії ще в середині XX століття, але потім про них забули. Скелет знову знайшли лише у 2012 році в коробці з написом "Бічі-Гед (1959)@. Ця назва вказує на ділянку узбережжя у Східному Сассексі, де, ймовірно, і були проведені розкопки. Радіовуглецеве датування показало, що жінка померла між 129 і 311 роками нашої ери.



Місце де були виявлені рештки Жінки з Бічі-Гед / Фото Sarah Lambert-Gates

Однак саме форма її черепа стала причиною багаторічних помилок. Спираючись на краніометрію (вимірювання черепа), деякі вчені припустили, що вона мала африканське коріння. У 2017 році попередній аналіз ДНК скоригував цю версію, вказавши на походження зі східного Середземномор'я, але, як виявилося, і це було хибним слідом.

Марш та його колеги зазначають, що нові дослідження і тести ДНК демонструє сильну спорідненість жінки з жителями сільської Британії римського періоду, а також із сучасними британцями.

У неї відсутні ознаки недавнього африканського походження.

Генетичні дані вказують на те, що вона, ймовірно, мала блакитні очі, світле волосся та відтінок шкіри від блідого до смаглявого, але не темний.

Науковці також наголошують, що випадок Жінки з Бічі-Гед яскраво ілюструє ненадійність визначення раси чи етнічної приналежності лише за фізичними характеристиками черепа. Традиційні антропологічні методи часто базуються на застарілих уявленнях про біологічну реальність рас і ігнорують безперервну природу людської мінливості.

Теорія про "першу темношкіру британку" набула значного поширення у медіа, книгах та освітніх матеріалах, але вона ґрунтувалася на недосконалій методиці. Антропологиня Селіна Брейс зауважує, що наукове розуміння постійно еволюціонує. Завдяки технологічному прогресу останнього десятиліття дослідники змогли отримати вичерпні дані, виправити помилкові припущення та розповісти правдиву історію життя цієї людини.