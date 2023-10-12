Журналісти отримали результати тестувань на сервісі Geekbench. Вони показують одноядерну і багатоядерну продуктивність Exynos 2400 на майбутньому смартфоні Galaxy S24 Plus.

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Усе дуже добре

Snapdragon 8 Gen 3 показує себе всього на 8,08 відсотка краще в одноядерному режимі і на 4,40 відсотка – в багатоядерному режимі, ніж Exynos 2400. Це досить малий розрив, щоб бути відчутним на практиці.

Galaxy S24+ з процесором Exynos 2400 набирає 2 067 балів в одноядерному тесті й 6 520 балів у багатоядерному .

тесті й . Snapdragon 8 Gen 3 показує 2 234 в одноядерному і 6 807 в багатоядерному режимах.

Ці показники слід вважати ранніми, оскільки ми не знаємо, як буде працювати фінальний Galaxy S24+. До його презентації ще кілька місяців, тож компанія матиме змогу вносити зміни в програмне забезпечення, щоб оптимізувати смартфон і роботу процесора.

Невелика різниця у відсотках не має великого значення в реальному використанні, тож Exynos 2400 повинен бути чудовим рішенням для всіх користувачів. Якщо раніше деякі користувачі відмовлялися від покупки смартфона Galaxy, бо на їхньому ринку продавалися лише версії з Exynos, то тепер на це можна не звертати уваги.

Безумовно, слід дочекатися кількох незалежних тестів після виходу смартфона, але це вже дуже гарний сигнал. Офіційний вихід серії Galaxy S24 запланований на початок наступного року.