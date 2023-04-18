Samsung уже давно пропонує користувачам окрему серію своїх пристроїв під назвою Bispoke, що буквально означає "на замовлення". Сюди входять особливі версії звичних пристроїв – не лише смартфонів, а й побутової техніки, на кшталт плит, мікрохвильовок, посудомийних чи пральних машин тощо. Саме сюди компанія й віднесла нові холодильники.

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Bespoke Refrigerator

Холодильники Bispoke Refrigerator показали на виставці Fuorisalone 17 квітня. Створені вони разом з італійською креативною студією Toilet Paper, назва якої перекладається як "туалетний папір". Компанію заснували у 2010 році художник Мауріціо Каттелан та фотограф П'єрпаоло Феррарі. Toilet Paper почала свою діяльність як бренд арт-журналу, а згодом перетворилася на творчу студію.



Bespoke Refrigerator від Samsung / Фото Samsung

Побутові прилади вирізняються яскравим окрасом, з квітами, їжею та іншими малюнками. Один з них схожий на велику чорну шафу з дзеркалом, а інший має надруковані логотипи самої студії. Загалом представили чотири різні дизайни.



Bespoke Refrigerator від Samsung / Фото Samsung

Найближчим часом обидві компанії збираються показувати холодильники на різноманітних виставках, шоурумах, у власних магазинах та офісах. А продаватимуться вони в Кореї, США та Європі.



Bespoke Refrigerator від Samsung / Фото Samsung

Технічно Bespoke Refrigerator від звичайних моделей нічим не відрізняються. Це все ті ж холодильники Samsung, але зі зміненим дизайном.



Bespoke Refrigerator від Samsung / Фото Samsung