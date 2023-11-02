Особливістю SR-02 є чотири колінні суглоби, загнуті назад, що дозволяє йому виконувати різні рухи. Він може ходити як вперед, так і назад, здійснювати повороти на 360 градусів на місці та нахиляти корпус у різні боки.

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Щоб полегшити посадку і висадку пасажирів, робот може присідати, повністю згинаючи всі чотири ноги в колінах. Програмне забезпечення, що використовується для SR-02, – це система управління роботом Asratec V-Sido, яка дозволяє людині або зовнішньому оператору керувати роботом на борту.

До речі, цей робот був розроблений ще у 2022 році, однак згодом SR-02 зазнав удосконалень та доопрацювань. Було додано зовнішній корпус, що зміцнило структуру робота, покращило механічні компоненти, такі як ремені і шестерні, і оптимізувало програмне забезпечення для досягнення більш плавних і витончених рухів у порівнянні з початковою версією.

Демонстрація можливостей SR-02: дивіться відео

Для чого потрібен цей робот

Хоча пілотовані людиною крокуючі роботи є поширеною темою в науковій фантастиці, це реальне творіння від Sansei Technologies є рідкістю. Зазвичай такі роботи існують в одиничних екземплярах і використовуються виключно в індустрії розваг для атракціонів, виставок і шоу. Популярними серед них є бойові людиноподібні роботи, які час від часу беруть участь у розважальних дуелях.

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На відміну від них, SR-02 зосереджений на мирному пересуванні та пасажирських перевезеннях, що знаменує собою значний крок вперед у розвитку крокуючих роботів для практичного застосування. Демонстрація SR-02 в дії привернула увагу як ентузіастів, так і шанувальників технологій.