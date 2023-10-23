Беручи до уваги тип шкіри, індивідуальні особливості та розташування татуювання, робот-майстер прагне звести до мінімуму дискомфорт для клієнта, забезпечуючи при цьому чудовий результат татуювання, інформує 24 Канал.

А тим часом Стартап Figure представив прототип андроїда, що ходить, як людина, а це дуже важко і ось чому

Як робот наносить тату

Процес починається з того, що робот проводить детальну оцінку шкіри клієнта, визначаючи необхідну кількість і глибину проколів для нанесення татуювання. Такий персоналізований підхід гарантує, що кінцевий результат не тільки має кращий вигляд, але й мінімізує будь-які потенційні ускладнення, пов'язані з традиційними методами нанесення татуювання.



Татуювання від робота / Фото blackdot

Під час процедури нанесення татуювання поряд з роботом обов'язково повинен працювати асистент-людина. Роль асистента полягає у виборі дизайну та розміру татуювання за допомогою редактора Blackdot, а потім конвертації файлу у формат .tattoo, сумісний з роботизованим пристроєм для нанесення татуювання.

Робот тату-майстер від Backdot: дивіться відео

Наразі ця новаторська технологія доступна виключно у власній студії Blackdot. Однак у найближчому майбутньому стартап має амбітні плани створити мережу салонів по всій території США, що зробить цей інноваційний досвід татуювання більш доступним для широкого загалу.

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Хоча технологія обіцяє покращений досвід татуювання, вона має свою ціну. Вибір дизайну на платформі Blackdot коштує від 600 до 8000 доларів, причому найвища ціна зарезервована для дизайнів, створених відомими тату-майстрами.

Вартість самої послуги татуювання коливається від 1800 доларів, що відображає преміальну природу цього автоматизованого та персоналізованого татуювання.