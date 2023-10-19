Підхід компанії Figure до розробки людиноподібних роботів ґрунтується на прагматизмі. Їхньою метою є не створення роботів, здатних на екстравагантні трюки на кшталт бігу, стрибків чи сальто, а розробка моделей, що вирізняються точністю, навігацією та широким спектром практичних завдань, з якими зазвичай стикаються в домашніх умовах.

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Нещодавно представлений прототип Figure 01 продемонстрував динамічну ходьбу на двох ногах у короткій відеопрезентації.

Figre 01 в дії: дивіться відео

Відео акцентує два важливих аспекти.

По-перше, робот не прив'язаний, що свідчить про бездротову роботу.

По-друге, він працює без безпосередньої присутності резервного інженера, готового втрутитися в разі надзвичайних ситуацій.

Динамічна ходьба містить моменти під час циклу ходьби, коли падіння неминуче, якщо не підтримувати рух вперед. Ця складна модель ходьби дуже нагадує людський рух, що контрастує з традиційною ходою роботів, які підтримують стабільний центр ваги.

Динамічна ходьба – це навичка, яку демонструють роботи різних компаній, в тому числі Boston Dynamics та інших у всьому світі. За словами Дженни Ріер, головного інженера компанії Figure, процес ходьби добре вивчений в робототехніці, за умови, що інженери володіють необхідним обладнанням. Поточний виклик полягає у виконанні більш складних дій, таких як взаємодія з навколишнім середовищем та маніпулювання об'єктами під час руху.

Руки робота оснащені силіконовими пальцями, і Figure 01 вже вміє маніпулювати предметами однією або обома руками. Під час тестування робот вправно переставляв коробки, кошики та інші звичайні предмети, що зустрічаються на складах і виробництві. Андроїд також має здатність транспортувати пакунки та сумки.



Figure 01 / Фото Figure

Для взаємодії з Figure 01 та надання інструкцій компанія планує запропонувати спеціальний інтерфейс застосунку. Розробники також розглядають потенціал голосового спілкування, натякаючи на можливість того, що в майбутньому андроїд зможе розмовляти.

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Наразі у майстерні компанії Figure на різних стадіях розробки перебувають п'ять роботів. Ці роботи варіюються від базових торсів до повністю зібраних моделей, з різними рівнями навичок ходіння.