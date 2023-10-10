Найбільш відомим прихильником цього методу є Білл Гейтс. Саме він фінансує масштабні дослідження, покликані з'ясувати можливі небезпеки та позитивні наслідки розпилення в атмосфері речовин, які відбиватимуть частину сонячного світла назад у космос, тим самим охолоджуючи планету. Сам Гейтс є одним із засновників компанії Microsoft, яка своєю чергою стала головним інвестором OpenAI, розробника GhatGPT, вклавши в неї уже понад 10 мільярдів доларів. Тож нічого дивного, що тепер на підтримку цієї ідеї виступає засновник і глава самої OpenAI, Сем Альтман, який сьогодні знаходиться на піку популярності.

Цікаво Група вчених закликає не боятись геоінженерії, а почати її вивчення задля порятунку планети

Сем Альтман підтримав сонячну геоінженерію

Підприємець поділився у своїх соцмережах думками на цю тему. Він каже, що хотів би, щоб світ глибше вивчав сонячну геоінженерію, щоб бути готовими, коли та чи інша країна вирішить ризикнути й застосує метод в критичний момент.

"Я хотів би, щоб світ більше вивчав сонячну геоінженерію. Очевидно, що є побоювання з цього приводу, але це настільки відносно дешево, що, гадаю, якась країна просто зробить це як тимчасове рішення, якщо/коли кліматична криза стане досить серйозною. Було б чудово знати більше до того часу".

Пізніше він також додав, що очікує захопливих наукових відкриттів протягом наступних десятиліть.

У чому проблема сонячної геоінженерії

Питання цього методу впливу на навколишнє середовище є досить складним. Сонячна геоінженерія передбачає часткове закриття Землі від сонячного світла. Це можуть бути як дзеркала, розташовані в космосі для відбиття фотонів назад у космос, так і розпилення крейди або діоксиду сірки в атмосфері на самій планеті.

Вчені звернулися до цієї ідеї, яка насправді є досить старою, бо багато інших досі не спрацювали проти глобального потепління. Людство намагається скоротити викиди вуглецю, метану та інших парникових газів, а також будувати заводи з їхнього поглинання, але поки що відчутних успіхів у цьому напрямку не досягло. Тож якщо ми не можемо зменшити кількість газів, які утримують тепло, було вирішено спробувати зменшити кількість самого тепла, яке надходить на Землю.

Але проблема в тому, що все, що нам відомо про сонячну геоінженерію, ми знаємо лише з припущень учених. Дехто вбачає в цьому порятунок, а дехто заявляє, що такі дії запустять самопідтримуваний процес похолодання, що призведе до нового льодовикового періоду. Ще одна проблема в тому, що жоден суперкомп'ютер не здатен точно передбачити, як зреагує планета.