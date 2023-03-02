Сонячна геоінженерія – це процес охолодження планети шляхом відбиття сонячного світла. Для цього пропонують розпилення крейди або різних хімічних речовин в атмосфері й таким чином перекривання шляху променям. Також описано варіант розпилення ґрунту Місяця в космосі, між Землею та Сонцем. Однак всі ці пропозиції викликають бурхливу реакцію наукового світу через непередбачувані наслідки, які не здатні прорахувати навіть потужні суперкомп'ютери.

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Проти виступають не всі

Проблема використання сонячної геоінженерії в тому, що ніхто й ніколи її не досліджував належним чином. Хоча ця ідея існує ще з XX століття, ніяких точних даних про її наслідки немає. Деякі науковці кажуть, що такі дії можуть призвести до незворотних самопідтримуваних процесів, які не просто охолодять планету, а призведуть до нового льодовикового періоду, навіть якщо припинити розпилення в атмосфері.

Тепер група з понад 60 вчених написала відкритого листа із закликом до подальших масштабних досліджень у галузі сонячної геоінженерії як одного з перспективних способів боротьби з глобальним потеплінням. Вони не виступають за сонячну геоінженерію як остаточне рішення, або й узагалі як хоча якесь рішення. Зменшення викидів парникових газів, як і раніше, є нагальною необхідністю. Однак вони наголошують на необхідності належного розуміння всіх переваг і недоліків блокування сонячного світла, перш ніж його можна буде повністю відкинути.

У листі описано кілька підходів до сонячної геоінженерії:

Першим і найбільш вивченим є інжекція стратосферних аерозолів , яка зменшує сонячне світло шляхом викиду в атмосферу аерозолів, таких як діоксид сірки.

, яка зменшує сонячне світло шляхом викиду в атмосферу аерозолів, таких як діоксид сірки. Інший метод, відомий як морське освітлення хмар , має на меті перетворити хмари на гігантські відбивачі сонця шляхом додавання аерозолів морської солі, які збільшать їхню яскравість.

, має на меті перетворити хмари на гігантські відбивачі сонця шляхом додавання аерозолів морської солі, які збільшать їхню яскравість. Подібний метод, що називається розрідженням перистих хмар, зменшить деякі хмари, щоб зменшити кількість зігріваючого інфрачервоного світла, яке вони утримують.

Чому зменшення викидів недостатньо

Паризька угода 2015 року має на меті утримати потепління нижче 1,5 градуса за Цельсієм. Однак вчені стверджують, що цей поріг буде перевищено "в найближчій перспективі", навіть за умови "агресивних дій" зі скорочення викидів. Річ у вже випущених в атмосферу газах та занадто великому періоді їхнього розсіювання.

Хоча скорочення викидів має вирішальне значення, жоден рівень скорочення, здійснений зараз, не може змінити ефект потепління від минулих і теперішніх викидів парникових газів,

– пишуть науковці.

Сонячна геоінженерія здатна зменшити потепління дуже швидкими темпами, що й робить її такою привабливою. Частково ми вже це бачимо, адже забруднення атмосфери аерозолями компенсує близько третини потепління клімату, викликаного парниковими газами. Якби не вони, ситуація була б іще гіршою.

Зазначимо, що випадки використання технології вже були. Американський стартап почав експеримент із сонячної геоінженерії, розпиливши хімікати в небі, однак компанію швидко зупинила місцева влада, злякавшись наслідків.