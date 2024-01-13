Що відомо

Меч, довжиною понад 1,3 метра, схоже, був інкрустований іншим металом, щоб сформувати маленькі християнські хрести, розповів керівник розкопок Йохан Кланґе, археолог з культурного середовища Халланда, агенції місцевого уряду.

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Зріст похованого чоловіка становив 1,9 метра – вражаючий показник для початку 16-го століття, коли середній зріст чоловіків у Швеції становив близько 1,65 метра, за оцінками експертів.

Археологи знайшли поховання під час розкопок "Малої площі" (Lilla Torg шведською мовою) в центрі міста Хальмстад, що на західному узбережжі Швеції поблизу Данії. Могила стала найпомітнішою знахідкою, адже меч, похований поряд із чоловіком, був єдиним поховальним скарбом, знайденим серед 49 могил на цьому місці, і, можливо, вказував на те, що чоловік належав до вищого дворянства.



Могилу з мечем знайшли в тій частині монастиря, де колись стояла церква / Фото Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer

Ми припускаємо, що він належав до вищої знаті Кальмарського союзу і, можливо, володів майном як у Швеції, так і в Данії. Ці люди стали дуже, дуже впливовими,

– сказав Кланґе.

Могила була знайдена в середині грудня у рамках розкопок на місці, яке вперше виявили під час дорожніх робіт в 1930-х роках. Францисканський монастир, який колись тут стояв, представляв Римо-католицьку церкву, а тому був зруйнований у 1531 році під час шведської Реформації, яка тривала приблизно з 1527 до 1593 року.

Поруч із високим чоловіком поховані ще двоє людей – чоловік та жінка. Розташування вказує на те, що вони могли бути місцевими жителями. Подальша експертиза кісток у могилах, в тому числі аналіз ДНК, дозволить з'ясувати, чи були ці троє родичами.

Меч також буде проаналізовано. Схоже, він належить до пізньосередньовічного європейського стилю, відомого як "довгий меч" або "півтораручний меч", який можна було використовувати як однією, так і двома руками.

Хоча меч був виготовлений із заліза, яке піддається іржі, він добре зберігся. Однак лезо зламалося біля руків'я, ймовірно, внаслідок дорожніх робіт у 1930-х роках.



Меч виготовлений із заліза / Фото Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer



Сканування меча / Фото Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands länsmuseer