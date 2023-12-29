Що відомо

Гробницю виявили, коли розчищали галявину для облаштування нової стежки між двома раніше відкритими храмами в археологічному комплексі біля курортного міста Тулум. Наразі скеля, в якій влаштована гробниця, перебуває під шаром ґрунту. Але вдалося помітити декоративного равлика, прикріпленого мая до верхньої частини стіни, в якій знаходиться вхід до печери.

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Вчені почали розкопки й дуже скоро виявили камінь, що закривав хід у гробницю. Проникнути всередину можна було тільки на колінах, а вхід був влаштований таким чином, що непроханий відвідувач був би розрубаний кам'яною плитою надвоє.

Усередині гробниці вже виявлено дві камери для поховань, кожна до трьох метрів у довжину й до двох у ширину. Висота ходів у середньому всього пів метра. Роботи ускладнює тіснота приміщень, неможливість організувати хороше освітлення, задуха й висока вологість, а також безліч комах. Але дослідження об'єкта триває.

У гробниці знайдено останки вісьмох людей, більшість з яких належать дорослим людям. При цьому мікроклімат усередині печери дозволив їм дуже добре зберегтися. Зараз з останками працюють антропологи.

Крім того, у гробниці було дуже багато кісток тварин. Серед них є місцеві гризуни (наприклад, миші та паки), кажани, жаби. Але є й ті, хто не міг потрапити до гробниці випадково: домашній собака та олень, пеліканоподібні та куроподібні птахи, морські та сухопутні черепахи, тигрова акула та ще кілька видів риб, краби. На деяких кістках є характерні сліди від оброблення ножем. Але деякі явно були використані для виробництва різних предметів, наприклад, віял.

Судячи з кераміки, поховання належить до пізнього посткласичного періоду (1200-1550 роки нашої ери) – тобто, зроблене ще до європейської колонізації. Серед цікавих знахідок учені відзначають три характерні для цієї культури миски на трьох ніжках.