Перші ж зроблені всередині знахідки вказують, що нам доведеться переписати історію знаменитого стародавнього міста Чичен-Іца. А разом із нею й історію занепаду цивілізації мая.

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Приблизно у 800 році нашої ери, з початком епохи Західної Класики народу мая, жителі півострова Юкатан зіткнулися з жахливою посухою. У пошуках вологи вони почали заселяти природні розгалужені печери, проточені підземними водами. Там мая знайшли не тільки воду, а й нову надію. І понад 200 знайдених "на порозі" Баламку артефактів підтверджують цей здогад.

Досліджувати печеру вкрай складно: тут мало розчищених місць і подекуди доводиться проповзати по ходах заввишки всього 40 сантиметрів. До того ж повсюди багато змій та комах, а ще розріджене повітря. Але саме такі недружні умови дозволили цій печері лишатися нерозграбованою протягом 1200 років.



Тунелі печер подекуди дуже вузькі / Фото Карли Ортеги для National Geographic

Першими в 1966 році печеру Баламку знайшли фермери, які згодом повідомили про своє відкриття місцеву владу. На це місце приїхав археолог Віктор Сеговія Пінто, який склав звіт про наявність великої кількості археологічного матеріалу. Але замість того, щоб провести розкопки, він наказав запечатати вхід. У 2018 році під час інших археологічних робіт дослідник National Geographic Гільєрмо де Анда та його команда з проєкту "Великий водоносний горизонт мая" повторно наштовхнулися на печеру вже в іншому місці. Де Анда згадує, як годинами тягнувся на животі вузькими тунелями Баламку, перш ніж його ліхтар освітив цілий каскад підношень богам, залишених стародавніми мешканцями Чичен-Іци. Вони настільки добре збереглися, що навколо кадильниць, ваз, прикрашених тарілок та інших предметів у печері утворилися сталагміти.

Я не міг говорити, я почав плакати. [...] Ви майже відчуваєте присутність мая, які залишили там ці речі,

– сказав Гільєрмо де Анда.

Тут збереглося безліч вкрай цікавих артефактів:

Уже знайдено унікальні керамічні посудини з іконографією Тлалока, бога води та родючості.

Є залишки насіння, кістки та сліди стародавньої їжі.

Багато ручних інструментів і побутових речей, підставки під пахощі та малюнки на стінах.



В печері Баламку знайдено багато стародавніх артефактів / Фото Карли Ортеги для National Geographic



В печері Баламку знайдено багато стародавніх артефактів / Фото Карли Ортеги для National Geographic



В печері Баламку знайдено багато стародавніх артефактів / Фото Карли Ортеги для National Geographic



В печері Баламку знайдено багато стародавніх артефактів / Фото Карли Ортеги для National Geographic

Свого часу Сеговія ідентифікував 155 артефактів. Для порівняння, сусідня печера Баланканче, ритуальне місце, розкопане в 1959 році, містить лише 70 таких предметів. Чому він запечатати таку феноменальну знахідку, досі залишається предметом дискусій.

Печера Баламку йде далеко вглиб землі, і є ймовірність, що вона пов'язана з пірамідою Ель-Кастільо, також відомою як Храм Кукулькана, за 3 кілометри звідси. Вивчення фантастичної знахідки тільки починається.