Деталі

У своїй роботі дослідники використовують палеопротеоміку для встановлення походження шкіри, знайденої на 14 різних скіфських городищах на півдні України. Різноманітність джерел свідчить про те, що кінні степові групи володіли досконалими знаннями з обробки шкіри. 45 зразків (серед яких два предмети з хутра) були знайдені у 18 скіфських похованнях. Вчені виявили овечу, козячу, кінську, коров'ячу шкіру. Але найбільше їх здивувала наявність людської.

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Скіфи були генетично різноманітною групою кочівників у євразійських степах. Вони "слугували мобільним мостом, що з'єднував різні осілі суспільства Європи та Азії", – йдеться в новій статті. Скіфи переносили технології, товари та ідеї між континентами. Скіфів описав Геродот близько 2500 років тому — іноді з власного досвіду, але також і з чуток, які, ймовірно, подорожували вздовж торгових шляхів зі Східної Азії. Він описував групи людей, які "всі до одного" вміли "стріляти з коня", а вози були "єдиним житлом, яке вони мали".

Геродот додав, що їхньою улюбленою пішою зброєю була бойова сокира, а археологічні дані свідчать про те, що скіфи обожнювали своїх коней. Як зазначають дослідники, Геродот детально описує історії про те, як скіфи пили кров переможених, використовували відрубані голови як розмінну монету за здобич, а також зшивали скальпи для виготовлення одягу. Важливим для цього напрямку досліджень є те, що Геродот також повідомив, що "багато хто знімав шкіру, нігті і все інше з правих рук своїх мертвих ворогів і робив з них чохли для сагайдаків".

Тепер ми отримали свідчення того, що як мінімум останнє з тверджень є правдивим.

Зразки хутра були ідентифіковані як червона лисиця та тварини з родин котячих і білкових.

Команда не змогла визначити таксономічну приналежність 26% зразків, але більшість з них, найімовірніше, були козячими (C. hircus).

Друге місце посіла овеча шкіра (близько 19%), тоді як інші джерела шкіри були приблизно рівномірно представлені у зразках.

Два зразки шкіри зняті з коня, і ще два були людськими.

Ретельне вивчення людської шкіри дозволило команді зробити висновок, що шматки були розміщені на верхніх частинах відповідних сагайдаків. Решта сагайдаків зроблені зі шкіри тварин. Але навіть сагайдаки зі шкіри тварин використовували комбінацію різних тварин при створенні. Команда пише, що "кожен лучник робив свій власний сагайдак, використовуючи матеріали, доступні в цей момент".

Нові дослідження продовжують змінювати сучасний образ скіфів. Вони були набагато більше, ніж грізні кочові воїни. У 2021 році інша команда досліджувала ізотопи в зубній емалі з місць по всій Україні, щоб зрозуміти раціон та ареал проживання давніх людей. Ці вчені дійшли висновку, що лише невелика група людей, які жили за скіфських часів, вела кочовий спосіб життя.