Програми SpyLoan, маскуючись під постачальників кредитів та обіцяють швидкі позики. Користувачам, які завантажували ці програми, нараховували надзвичайно високі відсоткові ставки та вимагали швидкого погашення боргу.

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Зловмисники використовували оманливі методи, щоб отримати схвалення в Google Play, видаючи себе за представників відомих фінансових установ або імітуючи легальні кредитні програми.

Вони просили користувачів надати дозвіл на доступ до наступних даних:

журналів дзвінків,

сховища,

медіафайлів,

списків контактів,

даних про місцезнаходження,

а також розголошували особисту інформацію, таку як адреси, контактні дані, інформація про банківські рахунки та фотографії посвідчення особи.

Озброївшись цими конфіденційними даними, творці застосунків вдалися до шантажу, змушуючи користувачів погашати неіснуючі кредити або кредити, які ніколи не були схвалені.

Високі відсотки та погрози

Ці програми SpyLoan обходили політику Google, яка встановлює обмеження на відсоткові ставки і вимагає погашення позик у термін, що перевищує 60 днів. Жертви повідомляли про непомірні вимоги щодо погашення.

Зловмисники продавали ці програми через соціальні мережі, такі як Twitter, Facebook і YouTube, а також через текстові повідомлення. Користувачі, які відмовлялися виконувати вимоги зловмисників, стикалися з погрозами.

Що це за програми

Хоча Google і Apple вже видаляли подібні застосунки у застосунок залишається доступним завдяки змінам у його функціоналі, що робить його більш безпечним.

До списку заборонених програм увійшли:

AA Kredit Amor Cash GuayabaCash EasyCredit Cashwow CrediBus FlashLoan PréstamosCrédito Préstamos De Crédito-YumiCash Go Crédito Instantáneo Préstamo Cartera grande Rápido Crédito Finupp Lending 4S Cash TrueNaira EasyCash

Важливо! Усі ці застосунки орієнтовані на роботу в країнах Північної та Південної Америки в наразі не були помічені на інших ринках.

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Користувачам рекомендується негайно видалити ці програми, якщо вони вже завантажені, і повідомляти про будь-які переслідування в правоохоронні органи. Для гарантування безпеки Google рекомендує завантажувати застосунки для смартфона тільки з перевірених джерел, супроводжуючи їх ретельними оглядами та перевіркою рейтингів перед встановленням.