Дослідники кажуть, що при використанні на будівлях ця фарба знизить температуру поверхні, тим самим знизивши її всередині й зменшивши потребу в кондиціонуванні повітря. Але що, якби існувало ще більш масштабне застосування, наприклад, зниження температури всієї планети?

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Як це працює

За словами Джеремі Мандея, професора електротехніки та комп'ютерної інженерії Каліфорнійського університету в Девісі, який досліджує чисті технології, якби матеріал, подібний до фарби Purdue, покрив не більше 2% поверхні Землі, кількість світла, що відбивається назад у космос, зменшила б кількість тепла, що поглинається планетою. Цього було б достатньо для стабілізації глобальної температури й зупинення процесів зміни клімату.

Крім того, як сказав Мандей в інтерв'ю The New York Times, кількість світла, що відбивається назад у космос, не завдасть великої шкоди космосу. "Це все одно, що вилити чашку звичайної води в океан", – каже вчений.

Наскільки це багато

Але наскільки великими є 2% поверхні Землі? Загальна площа поверхні Землі становить близько 197 мільйонів квадратних миль (і більша частина з них — це вода), тому фарба повинна була б покрити приблизно 4 мільйони квадратних миль.

Для порівняння, загальна площа Сполучених Штатів становить трохи більше 3,5 мільйонів квадратних миль, тож потрібно було б покрити країну білою фарбою від моря до моря. Це було б дуже багато фарби.

Якщо припустити, що нова фарба має таку ж консистенцію, як і звичайна, галон якої покриває близько 400 квадратних футів, то нам знадобиться приблизно 139 мільярдів галонів супер білої фарби, щоб покрити лише 1% поверхні Землі. Для двох відсотків, відповідно, кількість подвоюється.

На жаль, незрозуміло, чи для ефективності потрібно проводити фарбування на одній великій площі, чи це можна робити частинами в різних областях планети. Наприклад, кожна країна могла б узяти на себе якусь частину роботи й забезпечити покриття фарбою на своїй території.