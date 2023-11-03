Описуючи майбутню модель штучного інтелекту як "найкращу модель ШІ з доступних на цей час", Маск сигналізує про свій вихід на конкурентну арену ШІ. Цей крок, схоже, пов'язаний з його занепокоєнням щодо проектів ШІ, які ведуть великі технологічні компанії, і пов'язаними з ними цензурними обмеженнями.

А тим часом 28 країн підписали декларацію, що визнає небезпеку ШІ "катастрофічною"

Навіщо Ілону власний ШІ

Маск прагне запропонувати альтернативну модель ШІ, яка, на його думку, не лише допоможе зрозуміти природу Всесвіту, але й стане життєздатним конкурентом загальнодоступним аналогам від таких гігантів індустрії, як Microsoft і Google.

Цікаво, що до команди xAI входять фахівці з досвідом роботи у таких відомих компаніях, як підрозділ Google DeepMind, Microsoft та інших відомих компаніях, що займаються штучним інтелектом.

Хоча xAI працює незалежно від соцмережі X (Twitter), обидві компанії підтримують тісні робочі стосунки. Крім того, компанії під парасолькою Маска, в тому числі Tesla, долучилися до співпраці з xAI. До того ж Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle і близький друг Маска, повідомив, що xAI нещодавно уклала угоду про використання хмарної інфраструктури Oracle для навчання ШІ.

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З огляду на репутацію Маска як першопрохідця в галузі технологій і його послужний список революційних проєктів, запуск першої моделі ШІ від xAI викликає значний інтерес. Хоча спочатку модель ШІ буде доступна лише для обраних, вона обіцяє стати помітним доповненням до ландшафту ШІ, що швидко розвивається.