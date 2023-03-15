Згідно з джерелом, наразі йдеться про Google Docs, Gmail, Sheets і Slides. У цих сервісах найближчим часом з'являться функції обробки тексту за допомогою нейромережі Bard. Нагадаємо, що Google представила Bard як альтернативу ChatGPT від OpenAI та Microsoft.

Цікаво Чат-бот Google, Бард, припустився серйозної помилки під час презентації, але він такий не один

Як це буде

У кожному з додатків нейромережа виконуватиме свою роль:

Наприклад, користувачам Google Docs штучний інтелект надасть нові способи створення, узагальнення та аналізу тексту.

У Gmail нейромережа зможе створювати довгі електронні листи за кількома вступними умовами від автора.

Що стосується Sheets і Slides, то в них Bard генеруватиме зображення, аудіо та відеофайли для презентацій і слайдів.

Відеопрезентація нових можливостей: відео

Крім того, Google анонсувала можливість генерувати фони й конспектувати зустрічі в Meet, а також створювати оформлення і зображення для презентацій за текстом на слайдах.

Зараз чатбот Bard у сервісах Google перебуває на стадії тестування. Нейромережа доступна обмеженому числу тестувальників. Щоб отримати нововведення серед перших, потрібно зареєструватися в Google Workspace.

Google явно поспішає з цими нововведеннями. Компанія роками приховувала роботу над штучним інтелектом, але тиск конкуренції підштовхнув її до виходу з тіні. Відколи OpenAI запустила свій ChatGPT, світ буквально божеволіє від цієї розробки: користувачі винаходять все нові й нові способи застосування, а технологічні компанії одна за одною оголошують про випуск своїх аналогів. Так, власний штучний інтелект розробляє Meta, китайська Baidu і навіть Ілон Маск почав роботу над власним проєктом.