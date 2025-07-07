ШІ вирішує долю працівників

За результатами опитування ResumeBuilder.com серед 1342 менеджерів, понад 60% керівників консультуються з великими мовними моделями (LLM), приймаючи важливі кадрові рішення. Наприклад, 66% уже використовували ШІ для ухвалення конкретних рішень щодо звільнення, а 64% періодично звертаються за порадами щодо скорочень працівників. Майже кожен п’ятий менеджер дозволяє LLM ухвалювати остаточне рішення без участі людини, пише 24 Канал.

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Серед найпопулярніших інструментів – ChatGPT, за ним ідуть Copilot від Microsoft і Gemini від Google. Також 78% опитаних звертаються до чат-ботів при визначенні премій, а 77% – при розгляді підвищень.

Однак використання ШІ у таких питаннях пов’язане з низкою ризиків.

По-перше, LLM-моделі схильні до так званої "підлабузницької поведінки": вони можуть підлаштовувати відповіді під очікування користувача, підкріплюючи вже сформовані упередження керівника.

По-друге, чат-боти часто "галюцинують" – тобто вигадують факти, щоб дати хоча б якусь відповідь на запит користувача, навіть якщо вона не відповідає дійсності. Це може призводити до необґрунтованих рішень, які впливають на життя людей. Модель може просто без жодних причин вигадати якусь дискредитуючу інформацію і заявити, що через це працівник заслуговує на звільнення.

В цілому люди схильні надмірно довіряти ШІ, вважаючи такі системи ледь не панацеєю для всіх випадків життя. Це вже призводило до серйозних особистих і соціальних наслідків, включно з психологічними кризами, втратою роботи та навіть розладами психіки. Дослідники кажуть, що люди настільки довіряють ШІ, що навіть не перевіряють посилання на джерела, які той їм надає.