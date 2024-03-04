Як зазначає джерело, уряд країни активно просуває використання ШІ для виконання завдань, які зазвичай роблять державні службовці. Це, наприклад, включає підготовку відповідей на парламентські запити.

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Віцепрем'єр-міністр Великої Британії Олівер Дауден планує представити інструмент, який "може поглинати та узагальнювати інформацію з авторитетних джерел", таких як парламентський протокол. Також випробовується окремий інструмент, який має працювати аналогічно, але з індивідуальними відповідями на публічні запити й консультації. Поки неясно, як швидко інструмент ШІ може виконати цю роботу.

Стверджується, що виконання таких завдань завжди перевірятимуться людиною і включатимуть пошук джерел.

Посадовець стверджує, що впровадження технології штучного інтелекту має вирішальне значення для скорочення робочих місць на державній службі — те, що він хоче зробити.

Я вважаю, що це дійсно єдиний спосіб, якщо ми хочемо стати на стійкий шлях до скорочення чисельності персоналу. Згадайте, наскільки зросла чисельність державної служби внаслідок пандемії та підготовки до виходу з ЄС. Ми повинні по-справжньому прийняти ці речі, щоб зменшити кількість працівників,

– каже Дауден.

Цікаво, що раніше також прем'єр-міністр Ріші Сунак робив схожі заяви, у яких висловив надію на те, що використання технологій дозволить підвищити продуктивність уряду.

Дауден демонструє певну стриманість щодо того, щоб ШІ робив усе. На брифінгу перед виступом він зазначив, що уряд не використовуватиме ШІ в "нових, спірних або політично чутливих сферах". Очікується, що поки кількість працівників загалом зменшуватиметься, відділ штучного інтелекту Кабінету міністрів збільшиться з 30 до 70 співробітників, а також отримає новий бюджет у розмірі 110 мільйонів фунтів стерлінгів, порівняно з 5 мільйонами фунтів стерлінгів раніше.

Точні терміни впровадження нових технологій не називають.