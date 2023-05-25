Що відомо про Project Q

Консоль анонсували в середу під час заходу PlayStation Showcase – вона отримала назву Project Q. При цьому Sony прямо називає новинку аксесуаром для PS5.

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Погляньте на нові аксесуари, представлені під час сьогоднішньої Showcase – пристрій Project Q для гри в ігри, встановлені на PS5, що транслюються через Wi-Fi, і перші офіційні бездротові навушники, що забезпечують звук без втрат якості на PS5 і ПК. Більше деталей у найближчі місяці,

– пише у Twitter пресслужба Sony.

Виробник зазначає, що Project Q забезпечить потокову передачу відеоігор з консолі PlayStation 5 на портативний гаджет через інтернет за допомогою функції PS Remote Play.

Модель отримає всі елементи управління, наявні в бездротових контролерах DualSense.

Також вона отримає 8-дюймовий LCD-дисплей, що підтримує роздільну здатність до 1080p і частоту 60 герців. Як і в класичних контролерах, новинка матиме динамічні адаптивні тригери й забезпечить тактильний зворотний зв'язок.

Консоль мають представити пізніше цього року, хоча достовірно невідомо, коли саме, і скільки вона коштуватиме.

Презентаційний ролик Project Q: відео

За наявними даними, надії на те, що власники консолі зможуть використовувати її безпосередньо з ігровим хмарним сервісом Sony, поки не виправдалися. Щоб пограти в гру на кишеньковій консолі, та має бути під'єднана до PlayStation 5 – Project Q є всього лише аксесуаром, фактично — різновидом бездротового контролера з дисплеєм, і функціонально значно поступається SteamDeck або навіть смартфонам. Попри це, не виключено, що компанія додасть цю можливість у майбутньому.



Консоль Project Q / Фото Sony

Представляючи Project Q, компанія відповідає на зростаючий попит на портативні консолі. У цьому сенсі Project Q являє собою особливий варіант, що дозволяє використовувати потужне залізо стаціонарної консолі – PlayStation 5. Утім, для того, щоб скористатися функцією Remote Play, не потрібно чекати прем'єри Project Q – практично будь-який iPhone, смартфон на Android, комп'ютер на Windows і Mac і навіть Linux можуть використовуватися замість неї із застосуванням офіційного застосунку.