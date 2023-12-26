Компанія Space Perspective, що базується у Флориді, вперше заявила про себе у 2020 році. Тоді вона оголосила про намір брати групи з восьми пасажирів та одного пілота в шестигодинні польоти на висоту 30 480 метрів. Це нижче, ніж пропонують основні конкуренти в галузі космічного туризму Virgin Galactic (80 кілометрів) або Blue Origin (100 кілометрів). Проте, це приблизно втричі вище, ніж піднімається звичайний пасажирський літак.

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Що відомо про нову капсулу

Пасажири перебуватимуть у герметичній капсулі під назвою "Нептун", яка висітиме під наповненою воднем "космічною кулею розміром із футбольний стадіон". Щоб досягти цільової висоти, буде потрібно дві години, потім дві години дається на неквапливе планування і ще дві години на спуск. Під час спуску газ буде повільно випускатися з балона.

Капсула буде оснащена м'якими сидіннями, баром із закусками, системою зв'язку Wi-Fi з можливістю прямої трансляції, панорамними вікнами на 360 градусів і туалетом під палубою.

Місця вже продаються за ціною 125 тисяч доларів за кожне.



Капсула всередині / Рендер Space Perspective

Тестова модель капсули "Нептун" описується як прототип того, що компанія буде використовувати в комерційній експлуатації. Але нинішня капсула ще не має цієї комфортабельної лаунж-зони, оскільки прототип був створений виключно для проведення серії випробувальних польотів.

Перші польоти будуть безпілотними, а наступного року плануються польоти з екіпажем.



Реальний прототип капсули / Фото Space Perspective

Компанія також близька до завершення будівництва морського стартового майданчика "Вояджер", з якого буде запускатися корабель на повітряній кулі. Посадка передбачається також у воду з подальшим доставленням капсули і самої повітряної кулі на берег.