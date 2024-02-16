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Армія оголосила, що наприкінці поточного фінансового року припиняє свою програму Future Attack and Reconnaissance Aircraft Program (FARA), після того, як вже витратила 2 мільярди доларів. Вона перенаправить кошти на інші проєкти, зокрема програми безпілотників, які за останні два роки опинилися в центрі уваги представників оборонних відомств по всьому світу. Головною причиною такої популярності є їхня роль у війні, яка триває в Україні.

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Очевидно, що армія США та інші збройні сили роками використовували великі БПЛА промислового виробництва, такі як Predator, для розвідки, спостереження та нападу. Але несподіване й напрочуд успішне перепрофілювання Україною менших дронів для боротьби з російськими окупантами привернуло увагу й активізувало уяву оборонних відомств по всьому світу,

– пише журналіст Брюс Крамлі.

Начальник штабу армії США генерал Ренді Джордж прямо вказує на зв'язок між припиненням розробки FARA та бажанням розширити роботу в сфері безпілотників. "Ми вчимося на полі бою — особливо в Україні, — що повітряна розвідка докорінно змінилася. Датчики і зброя, встановлені на різноманітних безпілотних системах і в космосі, є більш повсюдними, дальнобійними і недорогими, ніж будь-коли раніше. Я впевнений, що сухопутні війська можуть виконувати завдання Об'єднаних сил як на пріоритетному театрі бойових дій, так і в усьому світі, прискорюючи інновації, закупівлі і розгортання сучасних безпілотних авіаційних систем, в тому числі майбутньої тактичної безпілотної авіаційної системи, системи Launched Effects і комерційних малих (безпілотних) авіаційних систем", – каже генерал.

Хоча великі дрони, на кшталт Bayraktar і Shaheed зробили свій відчутний внесок для України та окупантів, експерти зазначають, що "правила гри змінили менші, перепрофільовані комерційні БПЛА, саморобні штурмовики з видом від першої особи або спеціалізовані машини-камікадзе", тобто FPV-дрони. Тож імовірно, цей напрямок стане для армії США одним із пріоритетів у майбутній роботі.

У серпні минулого року Пентагон оголосив про запуск програми Replicator, яка спиратиметься на серійно вироблені БПЛА меншого розміру у величезних роях, що витрачаються, для того, щоб знищувати озброєння Росії, Китаю, Північної Кореї та інших потенційних супротивників.