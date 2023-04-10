Конкретних рішень міністерство ще не ухвалювало, але обговорення можливих заходів останнім часом стало активнішим після тривалого затишшя, кажуть деякі співрозмовники газети. При цьому The Wall Street Journal не називає свої джерела.

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Що відомо

За їхніми словами, регулювання спрямоване на захист американських користувачів інтернету від різноманітних загроз, серед яких шпигунство і дезінформація, що можуть виходити з потенційно ворожих країн: наприклад, Росії або Китаю. Ці правила допускають негайну заборону на роботу певних програм і застосунків, зазначило видання.

У березні влада США внесла "Лабораторію Касперського" до переліку потенційних загроз для нацбезпеки.

Тоді ж, за інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена зажадала від Мінфіну ввести санкції проти компанії.

У фінансовому відомстві на цей крок не пішли.

У травні Reuters повідомив, що Білий дім звернувся до Мінторгу з вимогою активізувати розслідування проти "Касперського".

Нагадаємо також, що перші розмови про необхідність введення санкцій проти російської компанії, з'явилися ще в березні 2022 року, через місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді The Wall Street Journal писали, що пропозиція вдатися до обмежень "розділила адміністрацію Байдена" через побоювання щодо збільшення кількості російських кібератак. Компанію вже тоді підозрювали в стеженні за користувачами на користь Кремля.

Сама ж "Лабораторія Касперського" неодноразово заперечувала, що співпрацює з Росією чи будь-яким урядом для сприяння кібершпигунству, чи іншій зловмисній кіберактивності. Зрозуміло, що вірити таким заявам підстав немає.

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