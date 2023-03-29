Кому не пощастило

Уже з 1 січня 2024 року Steam офіційно припинить підтримку операційних систем Windows 7, Windows 8 і Windows 8.1. Для користувачів поки що залишається актуальною Windows 10 та, звісно 11.

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Щоб продовжувати користуватися Steam, іграми та іншими продуктами, придбаними в Steam, користувачам потрібно оновити систему до новішої версії Windows.

Причиною такого рішення компанії є те, що основні функції Steam покладаються на вбудовану версію Google Chrome, яка більше не працює на старих версіях Windows. Крім того, майбутні версії Steam потребуватимуть оновлень функцій і безпеки Windows, доступних лише в Windows 10 і новіших версіях.

Ці зміни вплинуть на дуже малу кількість користувачів. Згідно зі звітом, раніше опублікованим у тому ж Steam, на старих версіях Windows загалом працюють менше 2% комп'ютерів користувачів сервісу.

Компанія також рекомендує не чекати закінчення підтримки й оновитися вже, оскільки Корпорація Майкрософт припинила випуск оновлень безпеки та технічну підтримку для Windows 7 у січні 2020 року, а для Windows 8.1 - у січні 2023 року. Комп'ютери з цими операційними системами, підключені до Інтернету, вразливі до нового шкідливого програмного забезпечення, яке може бути використане для крадіжки облікових даних вашого облікового запису Steam або інших сервісів.