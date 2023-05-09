Коментарі Возняка з'явилися через два місяці після того, як він та інші технологічні лідери, в тому числі Ілон Маск, підписали відкритий лист із закликом уповільнити розробку потужних моделей ШІ.

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В інтерв'ю BBC Возняк заявив, що ШІ "відкритий для поганих гравців, тих, хто хоче обдурити вас щодо того, ким вони є". Хоча він вважає, що ШІ не замінить людину на робочому місці через відсутність емоцій, він побоюється, що погані актори зможуть створювати тексти, які звучатимуть переконливо для публіки, використовуючи розмовні чат-боти зі штучним інтелектом.

Возняк стверджує, що ті, хто публікує текст, написаний штучним інтелектом, зобов'язані позначати його як такий, і що для притягнення до відповідальності великих технологічних компаній необхідне регулювання.

Людина дійсно повинна взяти на себе відповідальність за те, що генерує ШІ,

– сказав він.

Однак Возняк також висловив скептицизм щодо здатності регуляторів контролювати використання ШІ, заявивши, що "сили, які прагнуть грошей, зазвичай перемагають".

Apple та ШІ

Генеральний директор Apple Тім Кук, виступаючи перед інвесторами минулого тижня, заявив, що компанія буде "свідомо і вдумливо" підходити до інтеграції ШІ у свої продукти. Хоча Возняк не згадав жодної конкретної компанії у своїх коментарях, він заявив, що технологічні компанії "відчувають, що їм може зійти з рук все, що завгодно".

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Попри свою стурбованість, Возняк не вірить, що розвиток ШІ можна зупинити. Натомість він виступає за навчання людей, щоб допомогти їм розпізнавати ситуації, коли їхні персональні дані піддаються ризику через шахрайство. Оскільки штучний інтелект продовжує розвиватися і ставати все більш потужним, ще невідомо, чи зможуть регуляторні заходи встигнути за потенціалом зловживань цією технологією.