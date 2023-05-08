Росія використовувала сотні безпілотників для атак на українські міста та критично важливі об'єкти національної інфраструктури, тоді як Україна використовувала БПЛА для атак на російські логістичні центри. Невеликі тактичні безпілотники також використовувалися для збору розвідувальної інформації та відеозйомки ворожих позицій у прямому ефірі, що надало Україні асиметричну перевагу у війні.

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Ймовірна атака безпілотника на Кремль у вівторок ввечері виділяє широке застосування безпілотників як зброї знищення та обману. Інцидент також демонструє необхідність адаптації та інновацій, оскільки Росія протистоїть одній можливості.

Як штучний інтелект може змінити правила гри

Світовим лідером на масовому ринку БПЛА є Китай, і в поєднанні зі стрімким розвитком можливостей штучного інтелекту БПЛА, схоже, стануть масовим і економічно ефективним військовим засобом. Це має глибокі наслідки для міжнародної і внутрішньої безпеки.

Війна в Україні продемонструвала величезний потенціал БПЛА, які ще не встигли скористатися швидкими досягненнями в галузі штучного інтелекту. Сцена підготовлена для нового покоління військових можливостей – війн безпілотників – які дають змогу досягти вирішального військового ефекту з низьким бюджетом. Традиційна мудрість про те, що чим більше, тим краще, може більше не працювати, оскільки БПЛА показали, що кількість може нівелювати якість.

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Війна в Україні створила підґрунтя для нової ери війни, в якій ШІ може ще більше посилити можливості безпілотників. Оскільки конфлікт продовжує розгортатися, ще належить з'ясувати, який вплив ця технологія матиме на майбутнє війни.