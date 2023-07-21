Першим, що зустрічає користувачів, які оновили застосунок, є повідомлення про доступність історій лише для платних користувачів, що придбали Telegram Premium. Однак формулювання цього сповіщення натякає, що це тимчасово. Ймовірно, пізніше функція стане доступною і для всіх інших.
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Що цікавого в історіях від Telegram
Історії – короткі фото або ролики тривалістю до 1 хвилини, якими можна поділитися в особистому профілі. При цьому можна задати термін дії, обмежити коло осіб, які зможуть переглядати їх, редагувати перед публікацією та багато іншого.
- Переглянути історії своїх друзів можна потягнувши екран вниз на головному екрані чатів. Там же можна натиснути на свій аватар зі значком + для створення публікації.
- Інтерфейс створення пропонує вибрати між фото і відео, а також дає змогу перемикатися з фронтальної на основну камеру.
- На наступному етапі Telegram запропонує додати підпис, стікер, текст і відретушувати фото перед публікацією.
- Ви можете вибрати, як довго історію буде видно. До речі, в коді застосунка для майбутніх оновлень на GitHub знайшли згадки про те, що термін дії можна буде встановити аж до 30 днів для звичайних користувачів і 100 – для Premium. Однак на релізі це можуть скасувати.
- Наразі не можна публікувати історії від імені каналів, але цілком імовірно, що в майбутньому з'явиться й це.
- Історії можна архівувати та повертати з архіву.
- Власник історії зможе бачити список переглядів.
- Останній крок створення історії — вибрати, хто зможе її дивитися, а також дозволити або заборонити скриншоти й збереження в профілі.
- В історіях можна відзначати людей. Зазначеним користувачам надходитимуть повідомлення про такі згадки.
Цікаво, що на добу можна завантажити не більше 100 історій (імовірно, для користувачів без підписки ця кількість буде меншою), а реакції на вже опубліковані приходять в особисті повідомлення автора.