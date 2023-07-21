Першим, що зустрічає користувачів, які оновили застосунок, є повідомлення про доступність історій лише для платних користувачів, що придбали Telegram Premium. Однак формулювання цього сповіщення натякає, що це тимчасово. Ймовірно, пізніше функція стане доступною і для всіх інших.

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Що цікавого в історіях від Telegram

Історії – короткі фото або ролики тривалістю до 1 хвилини, якими можна поділитися в особистому профілі. При цьому можна задати термін дії, обмежити коло осіб, які зможуть переглядати їх, редагувати перед публікацією та багато іншого.

Переглянути історії своїх друзів можна потягнувши екран вниз на головному екрані чатів. Там же можна натиснути на свій аватар зі значком + для створення публікації.

Інтерфейс створення пропонує вибрати між фото і відео, а також дає змогу перемикатися з фронтальної на основну камеру.

На наступному етапі Telegram запропонує додати підпис, стікер, текст і відретушувати фото перед публікацією.

Ви можете вибрати, як довго історію буде видно. До речі, в коді застосунка для майбутніх оновлень на GitHub знайшли згадки про те, що термін дії можна буде встановити аж до 30 днів для звичайних користувачів і 100 – для Premium. Однак на релізі це можуть скасувати.

Наразі не можна публікувати історії від імені каналів, але цілком імовірно, що в майбутньому з'явиться й це.

Історії можна архівувати та повертати з архіву.

Власник історії зможе бачити список переглядів.

Останній крок створення історії — вибрати, хто зможе її дивитися, а також дозволити або заборонити скриншоти й збереження в профілі.

В історіях можна відзначати людей. Зазначеним користувачам надходитимуть повідомлення про такі згадки.

Цікаво, що на добу можна завантажити не більше 100 історій (імовірно, для користувачів без підписки ця кількість буде меншою), а реакції на вже опубліковані приходять в особисті повідомлення автора.

Наразі до кінця незрозуміло, якою є різниця для Premium-користувачів та звичайних, оскільки останні не мають до них доступу.