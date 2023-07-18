Скоро, зайшовши до вашого застосунку, ви побачите новий розділ "Подкасти" у верхньому меню. Він приєднається до п'яти фільтрів настрою. Також знайти "Подкасти" можна буде у тому ж місці на вкладці "Бібліотека".

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Подкасти у YouTube Music

Судячи зі скриншотів, які публікують тестувальники нової функції, сервіс пропонує окремий список відтворення, який збиратиме нові епізоди для зручного доступу.

Крім того, в інший окремий список можна буде додати власноруч вибрані епізоди для прослуховування пізніше.

Зайшовши на канал автора, можна буде побачити всі епізоди подкасту і текст з коротким описом його тематики.

Користувач зможе завантажити подкаст для прослуховування без інтернету, поділитися каналом або окремим епізодом, налаштовувати швидкість відтворення, швидко переходити на 30 секунд уперед та на 10 назад, налаштовувати режим сну.

Інтерфейс розділу подкастів / Фото 9to5google

Також на одному зі скриншотів видно, що користувач матиме можливість швидко перейти від аудіоформату до відео. Відбуватиметься це так само, як зараз можна перейти від пісні до кліпу – для цього є окремі кнопки над обкладинкою.

Загалом можна побачити, що YouTube Music копіює підхід і елементи інтерфейсу з окремого додатка для прослуховування подкастів, який також належить Google. Чи будуть вони існувати паралельно, чи компанія закриє застарілий Podcasts, не ясно.

Джерело зазначає, що відтворення в автономному режимі (без інтернету) та у фоновому режимі (з вимкненим екраном та після переходу в інші програми) доступне без підписки на YouTube Premium.

Неприємним моментом є те, що у новому розділі будуть доступні лише ті подкасти/канали, які завантажили відеоверсії епізодів. Чи збережеться це обмеження й надалі, неясно, але це накладає серйозні обмеження, адже далеко не всі автори подкастів створюють одразу дві версії своїх випусків.

Точних строків запуску по всьому світу досі немає. Зараз компанія розширила доступність зі США на Канаду та Бразилію з підтримкою місцевої мови.