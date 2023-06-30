Як це буде

Згідно з повідомленнями користувачів, вони почали отримувати сповіщення про те, що у випадку використання сервісів блокування реклами YouTube дозволяє подивитися лише три відео, після чого зупиняє подальше відтворення.

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YouTube тестує новий тип обмежень для глядачів / Скриншот Bleeping Computer

Компанія пропонує або вимкнути блокувальник реклами, або ж купити платну підписку YouTube Premium, яка повністю усуває всі банери та оголошення.

Схоже, ви використовуєте блокувальник реклами. Відтворення відео буде заблоковано, якщо YouTube не буде внесено до білого списку або блокувальник реклами не відключено,

– йдеться в повідомленні.

Сам YouTube уже підтвердив ЗМІ, що проводить експеримент із боротьби з блокувальниками реклами. Глядачі отримають кілька попереджень, перш ніж відтворення буде перервано. Імовірно, мова йде про сповіщення перед запуском кожного з трьох роликів.

Відеосервіс останніми роками все частіше випробовує терпіння своїх користувачів, експериментуючи з більшим рекламним навантаженням.

У вересні минулого року компанія показувала до 10 роликів, які не можна пропустити, протягом однієї рекламної паузи в рамках ще одного свого експерименту.

А в травні YouTube оголосив, що 30-секундні рекламні ролики з'являться на телевізійних платформах.

YouTube Premium видаляє рекламу з сервісу і включає інші переваги, такі як завантаження відео для подальшого перегляду офлайн і YouTube Music Premium. В Україні ціна одного місяця індивідуального користування складає 99 гривень. Сімейна підписка коштує 149 гривень і дозволяє додати до 5 учасників. Студентська підписка коштує 59 гривень на місяць.