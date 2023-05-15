Джерело загадкових звуків невідоме. Там немає вітру і взагалі помітного руху повітряних мас. Проте мікрофони зафіксували дивні звуки, що повторюються кілька разів на годину.

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Деталі дослідження

Повітряна куля на сонячній енергії, запущена дослідниками зі Sandia National Laboratories, доставила мікрофон у стратосферу, на висоту 50 кілометрів над планетою. Стратосфера – відносно спокійний шар атмосфери Землі. Мікрофони вловлюють тут безліч звуків, які не чують більше ніде, оскільки їм не заважають літаки або турбулентність. У стратосфері чути природні звуки океанських хвиль і грому, а також антропогенні звуки, наприклад, вітряних турбін або вибухів.

Щоб зібрати акустичні дані зі стратосфери, команда використовувала пристрої, призначені для спостереження за вулканами — мікробарометри. Вони здатні виявляти низькочастотні звуки.

Разом з очікуваними природними й техногенними звуками мікробарометр зареєстрував загадкові інфразвукові сигнали, що повторюються, на частотах 20 герців і нижче, що значно нижче діапазону чутливості людського вуха. Їхнє джерело не встановлено.

Наші повітряні кулі в основному є гігантськими пластиковими пакетами з невеликою кількістю вугільного пилу, щоб зробити їх темними. Ми конструюємо їх, використовуючи малярський пластик із господарського магазину, транспортувальну стрічку та вугільний порошок із магазинів піротехніки. Коли сонце освітлює темні кулі, повітря всередині нагрівається і стає плавучим,

– пояснив Деніел Боуман із Sandia National Laboratories.



Повітряна куля на різних етапах експлуатації / Фото Darielle Dexheimer, Sandia National Laboratories

Пасивної сонячної енергії достатньо, щоб підняти повітряні кулі з поверхні планети до стратосфери. Після запуску кулі відстежувалися за допомогою GPS. Оскільки пристрої легко та дешево побудувати, запускати такі кулі можна у великих кількостях.

Вчені розраховують, що наступна партія куль допоможе їм отримати більше інформації про таємничі низькочастотні стратосферні звуки. Поки що вчені не мають навіть припущень про їхню природу.